Ônibus da Linha 4-Amarela transporta 2,4 milhões pessoas gratuitamente em 2023

A extensão de ônibus da Linha 4-Amarela, que liga a Estação Vila Sônia – Professora Elisabeth Tenreiro, parada final do metrô na zona oeste de São Paulo, para o município vizinho de Taboão da Serra, alcançou 2.415.588 passageiros transportados gratuitamente, somente em 2023. Até o mês passado, foram 101.068 viagens dos coletivos entre as duas paradas.

Segundo a ViaQuatro, concessionária responsável pela Linha 4-Amarela e pela operação dos ônibus, somente em novembro, o serviço da extensão operacional a Taboão da Serra registrou, em novembro, 9.650 passageiros por dia útil, enquanto que aos sábados e domingos, os números são 4.925 e 2.492 pessoas, respectivamente. Para utilização do serviço, o usuário do transporte não precisa desembolsar para se deslocar entre Vila Sônia à cidade vizinha.

Futuramente, a Linha 4-Amarela será o primeiro serviço de metrô a ultrapassar a divisa de São Paulo, chegando a Taboão da Serra, após a Estação Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro, com 3,3 quilômetros adicionais. Até lá, os passageiros contam com os 11 ônibus articulados, sendo que nove circulam durante o horário de pico, todos com capacidade de transportar 175 pessoas, desses 56 sentados e 119 outros em pé.