Programação do Festival de Natal da Cidade de São Paulo

O Festival de Natal da Cidade de São Paulo acontece até 25 de dezembro e contará com quatro Vilas Natalinas no Centro e nas Zonas Norte, Sul e Leste. Na região central, a Vila Natalina será na Praça da Sé, em frente à Catedral Metropolitana. Para sua inauguração, foi convidada a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, que se apresenta no dia 14 de dezembro, gratuitamente, a partir das 20h30.

“Música e Natal têm tudo a ver e com essa programação eclética queremos atrair um público diverso para conhecer toda a estrutura da Vila Natalina que a Prefeitura de São Paulo montou, pois é uma experiência imersiva para toda a família” afirma o Secretário Municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.

No dia 15, é a vez de Solange Almeida animar o público, a partir das 20h. Outros artistas como Netinho de Paula e Luciana Melo passam pelo mesmo palco na Praça da Sé ao longo da semana.

Na Zona Norte, a estrutura estará montada na Vila Maria e contará com shows de Luiza Possi, Elba Ramalho, Rastapé e Sampa Crew. Na Zona Leste, em Artur Alvim, acontecem apresentações de Katinguelê, Roupa Nova e Roberta Miranda. E na Zona Sul, no Parque da Água Espraiada sobem ao palco o sambista Diogo Nogueira, Tierry e Ferrugem.

Todas as apresentações são gratuitas, sem a necessidade de retirada de ingressos antecipados.

Serviço:

Centro – Praça da Sé.

Zona Norte – Estacionamento do Banco de Alimentos – Rua Sobral Júnior, 264 – Vila Maria Alta.

Zona Leste – Praça Dilva Gomes Martines (Artur Alvim)

Zona Sul – Parque da Água Espraiada.

Confira a programação completa:

Vila Natalina – Praça da Sé

Dia 14 de dezembro – Inauguração da Vila Natalina

20h30 – Fernando & Sorocaba

Dia 15 de dezembro

18h – Sampa Crew

20h – Solange Almeida

Dia 16 de dezembro

18h – Tinkus San Simon

20h – Netinho de Paula

Dia 17 de dezembro

13h – Coral Kadmiel

15h – Tony Allyson

Dia 21 de dezembro

19h – Marcelo Aguiar

20h – Gabriela Rocha

Dia 22 de dezembro

18h – Ana Rafaela

20h – Julio Sereno

Dia 23 de dezembro

14h – Luciano Melo

16h – Roberta Miranda

Dia 24 de dezembro

13h – IDM Dança

14h – Elder Bispo e Coral

Vila Natalina – Zona Norte

Dia 15 de dezembro

18h – Ana Rafaela

20h – Um toque a mais

Dia 16 de dezembro

16h – Barra da Saia

18h – Paula Falcão

20h – Marlus Viana

Dia 17 de dezembro

15h – Bruninho e Davi

17h – Luiza Possi

19h – Elba Ramalho

Dia 21 de dezembro

16h – Coral Kadmiel

18h – Paloma Possi

20h – Rastapé

Dia 22 de dezembro

18h – Sampa Crew

20h – Cleverson Luiz

Dia 23 de dezembro

18h – Marcelo Aguiar

20h – Bruninho e Davi

Vila Natalina – Zona Sul

Dia 15 de dezembro

18h – Cleverson Luiz

20h – Limão com mel

Dia 16 de dezembro

18h – Quintal dos pretos

20h – MC Mari

Dia 17 de dezembro

17h – Grupo Frenesi

20h – Tierry

Dia 21 de dezembro

18h – Neguinho da Beija-Flor

20h – Vou pro Sereno

Dia 22 de dezembro

18h – Yago O Próprio

20h – Diogo Nogueira

Dia 23 de dezembro

16h – Paula Matos

18h – Solange Almeida

20h – Ferrugem

Vila Natalina – Zona Leste

Dia 15 de dezembro

18h – Cia. Dança IDM

20h – Marlus Viana

Dia 16 de dezembro

18h – Cia. Dança Sumaq Peru

20h – Katinguelê

Dia 17 de dezembro

15h – Roberta Miranda

20h – Roupa Nova

Dia 21 de dezembro

18h – Nicoli Francini

20h – Aline Barros

Dia 22 de dezembro

18h – Gabriel Sales

20h – Barra da Saia

Dia 23 de dezembro

18h – Um toque a mais

19h – Art e Ofício

20h – Neguinho da Beija-Flor