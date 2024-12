TOP 10 notícias de hoje – 11/12/2024

Rampas de escape previnem mais de 900 acidentes graves em trechos de serra

Instalados em pontos estratégicos da via Anchieta, os equipamentos contam com tecnologia de ponta para que veículo desgovernado possa parar em segurança

Lula se recupera bem após cirurgia

Presidente está lúcido e em recuperação no Hospital Sírio-Libanês, segundo boletim médico

Brasil mobiliza população no Dia D para combater a dengue

São mais de 6,7 milhões de casos em 2024

SP suspende rodízio de veículos para carros de passeio entre 23/12 e 13/01

Confira as regras e evite multas neste período festivo

MBigucci finaliza segunda fase do Centro Logístico em Santo André e anuncia expansão

Empreendimento está localizado em área de 110 mil m² na Av. dos Estados nº 7.328, em Santo André-SP

Brasil abre alistamento militar voluntário para mulheres em 2025

A presença de mulheres nas Forças Armadas brasileiras tem crescido significativamente ao longo dos anos

Justiça Eleitoral de Goiás condena Caiado e Mabel por abuso de poder político

A vice de Mabel, Cláudia Lira, também foi condenada pelo tribunal

São Bernardo é palco de mutirão de emprego direcionado ao público 50+

Evento, mediante inscrições, se dará nesta quinta-feira, das 8h às 15h, nas dependências do Ceitec, no bairro Baeta Neves

Vestibulinho das Etecs divulga locais de aplicação da prova

A partir das 15 horas, candidatos podem conferir informação pelo site do processo seletivo; exame será aplicado no domingo (15), às 13h30, em todas as regiões do Estado

SP e apps de mobilidade firmam parceria para fortalecer a segurança das mulheres

Objetivo é ampliar a visibilidade do gesto de socorro e o acolhimento adequado às vítimas de assédio no âmbito do Protocolo Não se Cale