São Bernardo é palco de mutirão de emprego direcionado ao público 50+

A cidade de São Bernardo será palco de mutirão de emprego segmentado, em uma nova roupagem, desta vez voltado ao público acima dos 50 anos. A iniciativa marca a 25ª edição do evento desde 2017, quando a Prefeitura, governada por Orlando Morando, iniciou plano de priorizar a geração de trabalho e renda no município. Em formato inovador, a ação se dará nesta quinta-feira (12/12), das 8h às 15h, nas dependências do Ceitec (Avenida Getúlio Vargas, 1457, Baeta Neves).

A participação do público no mutirão ocorrerá mediante inscrições prévias, numa plataforma simples de formulário on-line, na qual os candidatos podem, inclusive, escolher o horário pretendido de atendimento no local. As oportunidades serão ofertadas por 14 empresas, via parceria com a iniciativa privada. Entre as empresas participantes estão a Armando Veículos, DHL Supply Chain, Coop, Max Atacadista, Evergreen, Grupo Souza Lima, Safety, Allianz Partners e Sesé (Volkswagen/Mercedes-Benz).

“É mais uma oportunidade que estamos criando na nossa cidade. O público 50+ é formado por pessoas com experiência e bagagem no currículo, mas em determinadas situações encontra dificuldades para se manter no mercado de trabalho. Por isso, decidimos realizar um novo evento que destaque essa demanda. São Bernardo se tornou referência no tema. Será sucesso, tenho certeza, assim como os demais que já fizemos ao longo dos últimos oito anos”, frisou o prefeito Orlando Morando.

Serão mais de 600 vagas disponíveis, nas áreas de comércio, serviços e indústria. As empresas contarão com equipe de Recursos Humanos no local para atendimento dos candidatos. As oportunidades oferecidas têm exigências de escolaridade que vão desde ensino fundamental incompleto a superior completo, com salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 5.000, entre elas algumas sem necessidade de experiência e outras de até seis meses.

A medida é encampada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, gerida por Fernando Longo. De acordo com o titular da Pasta, a contratação de pessoas 50+ pode ser “decisão estratégica e vantajosa para as empresas”. “Esses profissionais acumulam um vasto conhecimento e vivência em diversas áreas. Já enfrentaram desafios, superaram obstáculos e acumularam soluções para os mais variados problemas. Essa bagagem profissional é um tesouro inestimável para qualquer empresa.”

VAGAS – A lista de vagas é composta, entre as opções, por auxiliar de logística, encarregado de RH, operador de empilhadeira, vendedor, eletricista, açougueiro, repositor, auxiliar de qualidade, assistente administrativo, mecânico de manutenção, auxiliar de operações, controlador de acesso, serralheiro, conferente de mercadoria, ajudante geral, ferramenteiro, funileiro industrial, operador de monitoramento e auxiliar de limpeza.

INSCRIÇÕES – Os interessados em participar do mutirão de emprego 50+ devem se inscrever por meio do link localizado na página principal do site da Prefeitura de São Bernardo (www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc).