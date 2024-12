SP suspende rodízio de veículos para carros de passeio entre 23/12 e 13/01

O sistema de revezamento de veículos na cidade de São Paulo será interrompido em 23 de dezembro e retomado em 13 de janeiro.

A Prefeitura de São Paulo informou que a suspensão do rodízio nesse período só vale para os veículos de passeio (automóveis) A medida é tomada todos os anos devido ao baixo número de veículos nos últimos dias do mês de dezembro e início do mês de janeiro.

O rodízio de placas para caminhões (caminhões) permanecerá em vigor, assim como as outras restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF)

O sistema de revezamento limita a circulação de veículos no Minianel Viário da Cidade durante a manhã, das 7h às 10h, e à tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Confira os dias de rodízio

Segundas-feiras: placas finais 1 e 2 não podem circular

Terças-feiras: placas finais 3 e 4 não podem circular

Quartas-feiras: placas finais 5 e 6 não podem circular

Quintas-feiras: placas finais 7 e 8 não podem circular

Sextas-feiras: placas finais 9 e 0 não podem circular

Compreender as regras do rodízio e as penalidades associadas é essencial para garantir uma condução responsável.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.