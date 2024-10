TOP 10 notícias de hoje – 10/10/2024

CNU: prazo para entrega de títulos é prorrogado para sexta-feira (11)

Candidatos de todos os blocos têm até 23h59 para enviar documentação

Inscrições para concurso dos Correios começam nesta quinta (10)

Provas estão previstas para o dia 15 de dezembro

SP registra 329 mil atendimentos por câncer de mama nos primeiros sete meses de 2024

Gerente de enfermagem da Santa Casa de Chavantes alerta sobre buscar um especialista ao notar qualquer sintoma

Terceiro voo com brasileiros repatriados do Líbano chega a Guarulhos

Ao todo, 218 pessoas e cinco animais foram trazidos nesta viagem

12 milhões de crianças e jovens não têm acesso adequado a esgoto no Brasil

De acordo com os dados, os maiores problemas de acesso a água e saneamento ocorrem no semiárido nordestino e na região amazônica

Postos do Poupatempo estarão fechados no dia 12, feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida

As opções digitais serão mantidas, com mais de 3,4 mil serviços disponíveis à população; as atividades presenciais serão retomadas na segunda-feira (14)

Força Nacional do SUS realiza mais de 340 atendimentos aos repatriados do Líbano

Acolhimento, desidratação, atendimento psicológico e crise hipertensiva estão entre os principais cuidados. Levantamento foi feito entre os dias 6 e 8 de outubro, após chegada dos dois primeiros voos ao Brasil

Nunes não aparece, e debate do Grupo Globo vira sabatina com Boulos

Segundo regras de O Globo, Valor e CBN, na ausência de um deles, o evento não seria cancelado, mas adaptado

Furacão Milton causa enchentes e deixa 3,2 milhões sem luz; polícia relata primeiras mortes

Pelo menos duas pessoas morreram em uma comunidade de aposentados após a passagem dos ventos por Fort Pierce

Boulos insinua que Nunes faz caixa 2, mas admite não ter provas

A declaração foi dada em debate promovido pelo Grupo Globo