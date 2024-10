Nunes não aparece, e debate do Grupo Globo vira sabatina com Boulos

O que seria um primeiro embate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo no 2º turno virou uma sabatina.

Isso porque o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declinou do convite para o debate promovido pelo Grupo Globo, na manhã desta quinta-feira (10), e apenas o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) compareceu.

De acordo com as regras de O Globo, Valor e CBN, na ausência de um dos postulantes, o debate não seria cancelado, mas adaptado para uma sabatina de uma hora.

A campanha de Nunes tem afirmado que foram marcados muitos debates para o segundo turno e sugeriu que veículos de comunicação se reunissem em pool para reduzir o número de embates.

O emedebista alegou que recebeu convite para 12 debates e sugeriu que o número de encontros fosse reduzido para 3.

Já a equipe de Boulos avalia que poderia ter uma redução para 7 ou 9 encontros, mas o psolista tem usado a ausência de Nunes para criticá-lo.

Folha e UOL, por exemplo, planejam repetir em conjunto no segundo turno um debate para a Prefeitura de São Paulo.

Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira (9), Boulos chamou de Nunes de “fujão”.

“O Ricardo Nunes é um fujão, fugiu o tempo todo como prefeito das suas responsabilidades. A cidade ficou largada, foi reaparecer na época de eleição”, afirmou Boulos.

“Ele mostra novamente que quer fugir da discussão sobre a cidade. É um desrespeito com as pessoas.”

Boulos também prometeu um protesto em frente a prefeitura caso algum dos debates seja cancelado.

“Se algum debate for desmarcado porque o nosso adversário não for, eu vou convocar a militância pra frente da Prefeitura para debater com o povo de São Paulo, em praça pública”, afirmou o psolista. “Se ele foge e tem medo, a gente vai debater olho no olho com o povo dessa cidade. Vai ter debate. Ele pode até não participar, mas vai ter.”