SP registra 329 mil atendimentos por câncer de mama nos primeiros sete meses de 2024

De janeiro a julho deste ano, já foram registrados cerca de 329 mil atendimentos ambulatoriais relacionados ao câncer de mama no estado de São Paulo, um aumento de 12,29% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 293 mil procedimentos. Os dados da Secretaria de Saúde do Estado também mostram um crescimento contínuo nos atendimentos ao longo dos anos: 498.471 procedimentos em 2021, 501.984 em 2022 e 521.014 em 2023.

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, podendo invadir tecidos adjacentes e se espalhar para outras partes do corpo por meio da metástase. Entre as principais causas da doença estão a predisposição genética e histórico familiar. Estudos indicam que mulheres com histórico familiar de câncer de mama têm 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver a doença, além de fatores de risco adquiridos ao longo da vida, como obesidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool e sedentarismo. Outros fatores de risco incluem menarca precoce (antes dos 11 anos), menopausa tardia (após os 55 anos) e mulheres que nunca tiveram filhos ou que tiveram gestações a termo após os 30 anos.

Um dos principais métodos de prevenção do câncer de mama é realizar o autoexame. “O autoexame deve ser feito uma vez por mês, preferencialmente uma semana após a menstruação. A mulher deve ficar em frente a um espelho, observar os seios para identificar alterações como inchaços, assimetrias ou alterações na pele. Em seguida, deve apalpar os seios com a mão oposta, fazendo movimentos circulares e pressionando suavemente para detectar qualquer nódulo ou mudança na textura do tecido”, explica a gerente assistencial de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Cássia Regina Pedroso da Luz Silva.

Os sintomas do câncer de mama incluem nódulos palpáveis, alterações no tamanho ou formato dos seios, secreção anormal nos mamilos, pele avermelhada ou com textura semelhante à casca de laranja, e dor persistente na mama ou axila. “É importante estar atenta a esses sinais e procurar um médico ao notar qualquer alteração”, declara.

Além do autoexame, é fundamental realizar mamografias regularmente, especialmente para mulheres acima de 40 anos ou com histórico familiar de câncer de mama. A mamografia é um exame de imagem que ajuda a detectar a doença em estágios iniciais, diminuindo as taxas de mortalidade em 30%. Para mulheres diagnosticadas com câncer de mama nos estágios iniciais, a taxa de sobrevida em 5 anos varia entre 80% e 99%. Por outro lado, para aquelas em estágios mais avançados, com metástase à distância, a taxa de sobrevida em 5 anos cai para menos de 30%.

Em outubro de 2023, a Santa Casa inaugurou a primeira sala de mamografia da unidade e da cidade. Após a sua inauguração, a unidade chegou a realizar cerca de 656 atendimentos, uma média de 117 atendimentos por mês.

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que visa alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É um momento oportuno para reforçar a importância de cuidar da saúde, realizar exames regularmente e não negligenciar os sinais do corpo. “Durante todo o mês encorajamos todas as mulheres a se cuidarem e a buscarem informação sobre a saúde mamária. O diagnóstico precoce pode salvar vidas”, afirma Cássia