Postos do Poupatempo estarão fechados no dia 12, feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida

As 244 unidades do Poupatempo em todo o Estado estarão fechadas neste sábado, 12 de outubro, feriado nacional em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As atividades presenciais serão retomadas na segunda-feira (14/10), mediante agendamento prévio e totalmente gratuito.

Durante o feriado, as opções digitais permanecem disponíveis à população através do portal www.poupatempo.sp.gov.br, do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, dos totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre os serviços oferecidos estão: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débito de veículos, entre outros.