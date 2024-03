TOP 10 notícias de hoje – 08/03/2024

Mulheres na vanguarda: o crescimento da presença feminina nas polícias de SP

O contingente das forças de segurança do Estado tem aumentado ano a ano

Hospital das Clínicas é o melhor hospital público do país em ranking internacional

É o segundo ano consecutivo em que o hospital aparece no ranking World’s Best Hospitals, desta vez 10 posições acima do ano anterior

Proteção à mulher: SP anuncia ampliação de monitoramento por tornozeleiras

Projeto pioneiro completa 6 meses com cem agressores de mulheres ‘vigiados’ por sistema de localização em tempo real

Região Metropolitana de SP tem mais de 7,7 mil vagas de emprego disponíveis nos PATs

Oportunidades são divulgadas diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Governo de SP lança aplicativo que unifica serviços de proteção a mulheres

Serviço SP Mulher, disponível nos sistemas Android e iOS, reúne monitoramento de agressores, registro de ocorrências e botão do pânico

SP ganha 62 novas salas da Delegacia da Mulher com atendimento on-line 24h

Estado passa a contar com 141 locais de suporte ininterrupto a vítimas de violência

Mais de 240 motoristas mulheres dirigem as linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU

No Mês da Mulher, a EMTU destaca as profissionais que estão na linha de frente do transporte metropolitano

Governo de SP vai pagar auxílio aluguel de R$ 500 para mulher vítima de violência

Ao lado da primeira-dama, governador regulamenta benefício a mulheres com medida protetiva e em situação de vulnerabilidade

Projeto Bem-Me-Quer: agilidade e empatia no atendimento a vítimas de violência sexual

Iniciativa do Governo de SP oferece acolhimento a mulheres e crianças desde exames periciais até ações de assistência social, psicológica e jurídica

No Dia da Mulher, Correios anuncia canal de denúncia em seu aplicativo

App Correios registra hoje 3,7 milhões de usuários ativos por mês e 320 milhões de acessos mensais