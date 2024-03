No Dia da Mulher, Correios anuncia canal de denúncia em seu aplicativo

No Dia Internacional da Mulher, os Correios anunciam uma ferramenta de combate à violência contra a mulher: um canal de denúncia em seu app, com conexão direta via WhatsApp ou ligação para o Ligue 180, serviço de utilidade pública do governo que recebe denúncias de violações contra as mulheres e encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes, monitorando o andamento dos processos.

“Como empresa pública presente em todo o país e proprietária de canais que registram milhões de acessos por dia, decidimos transformar o aplicativo Correios em mais uma ferramenta de combate à violência contra a mulher”, diz o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

A ação possibilita que as mulheres em situação de violência possam pedir ajuda sem chamar a atenção do agressor por meio do app Correios, que registra hoje 3,7 milhões de usuários ativos por mês e 320 milhões de acessos mensais.

“Essa iniciativa importante dos Correios se alinha com a Agenda Transversal de Mulheres no Plano Plurianual de 2024 a 2027, que foi lançada pelo governo federal no início do mês e prevê, entre outras metas, a redução de mortes violentas de mulheres nas residências em 16% até 2027”, completa Santos.

A nova versão do aplicativo também trouxe outras novidades, como a possibilidade de compra de certificado digital.

O app Correios está disponível para download na App Store e na Google Play.