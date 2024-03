Hospital das Clínicas é o melhor hospital público do país em ranking internacional

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP) foi o único hospital público do Brasil a ser citado no ranking World’s Best Hospitals 2024, publicação anual global da revista Newsweek, em parceria com a empresa de estatística Statisa Inc. Nesta edição, o maior hospital da América Latina aparece na 200ª colocação na lista global, figurando entre os 250 melhores hospitais do mundo e ganhando dez posições em relação ao ranking de 2023, em que ocupou a 210ª posição.

“É com muito orgulho que recebemos mais uma vez esse reconhecimento, que só reforça a referência do HC-FMUSP na medicina, não só brasileira, mas do mundo. Isso só nos motiva a seguir trabalhando para oferecer excelência para a saúde pública, com esperança de alcançar posições ainda melhores nos próximos anos”, afirma o diretor clínico do HC-FMUSP, Edivaldo Utiyama.

O ranking é realizado anualmente desde 2019 e, este ano, analisou dados de 2.400 hospitais de 30 países com base em recomendações de 85 mil profissionais da saúde, pesquisas de satisfação de usuários e indicadores de performance médica. Além do Hospital das Clínicas da FMUSP, mais cinco hospitais brasileiros compõem a lista de 2024: Hospital Israelita Albert Einstein (28ª), Hospital Sírio-Libanês (82ª), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (119ª), Hospital Moinhos de Vento (132ª) e o Hospital Santa Catarina Paulista (171ª).

Na lista de melhores hospitais que considera apenas o Brasil, o Hospital Universitário (HU) da USP, que fica no campus da capital, no bairro do Butantã, ficou classificado em 82° lugar.

O World’s Best Hospitals utiliza metodologia baseada em três principais dados para a avaliação: recomendações hospitalares de colegas (foram pesquisados on-line médicos, gerentes hospitalares e profissionais de saúde); experiência do paciente (satisfação dos pacientes); e os chamados KPIs médicos (segurança do paciente, medidas de higiene e qualidade do tratamento).

Centro de excelência

Complexo hospitalar que ocupa uma área de 600 mil metros quadrados, com cerca de 2,4 mil leitos distribuídos entre os oitos institutos especializados e dois hospitais auxiliares, o Hospital das Clínicas de São Paulo foi idealizado em 1915 com o objetivo de aprimorar o ensino dos estudantes de Medicina e oferecer assistência médica gratuita à população da capital e do interior do Estado.

Somente em 1938, na interventoria federal de Adhemar Pereira de Barros é que foi iniciada a construção do HC e, desde a sua inauguração oficial, em 19 de abril de 1944, tem se consolidado como centro de excelência e referência no campo de ensino, pesquisa e assistência.

Para conferir o ranking World’s Best Hospitals, clique aqui.