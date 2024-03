Governo de SP lança aplicativo que unifica serviços de proteção a mulheres

O Governo de São Paulo lança nesta sexta-feira (8) o aplicativo SP Mulher, uma iniciativa inédita para proteger mulheres com a unificação de serviços às vítimas de violência doméstica e familiar. A plataforma, que já está disponível para os sistemas iOS e Android, reúne as principais funcionalidades para facilitar o registro de ocorrências e o acionamento da Polícia Militar em um único lugar.

O aplicativo incorpora o serviço que já era oferecido pelo SOS Mulher, em que vítimas com medidas protetivas podiam acionar o socorro automaticamente. Até então, a mulher vítima de violência precisava preencher todas as informações, inclusive com o número de processo, para ter acesso ao serviço.

“Além do trabalho preventivo das Polícias Militar e Civil, também investimos em tecnologia para somar esforços na proteção das mulheres. Ela precisa ter acesso de modo rápido e fácil a todos os serviços disponíveis, seja para registrar um boletim de ocorrência ou para pedir socorro. O aplicativo SP Mulher é um exemplo disso, porque reúne todos os principais serviços em um mesmo lugar. Ela tem que saber que a segurança pública está disponível em qualquer lugar e hora para protegê-la”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Agora, com o novo app disponibilizado pelo Governo de São Paulo, o cadastro é feito a partir do login nacional Gov.br. Automaticamente, a plataforma importa os dados, identifica se a vítima já possui medida protetiva e disponibiliza o botão do pânico para acionamento do socorro em caso de necessidade.

Atualmente, o app SOS Mulher possui cerca de 30 mil cadastros e só será descontinuado após a migração total das vítimas para o SP Mulher. “A partir do momento em que a mulher tem tudo isso de maneira fácil, ela sabe o que pode fazer e passa a conhecer as ferramentas disponíveis. E de fato utilizará, pois entenderá o que pode ser feito naquela situação”, explicou a coordenadora das DDMs, delegada Jamila Ferrari.

Monitoramento de agressores

O aplicativo SP Mulher também traz uma função inédita para monitorar os agressores de mulheres por georreferenciamento, o que aumenta a proteção das vítimas contra novas tentativas de violência pelos mesmos suspeitos.

Em caso de vigilância por tornozeleira eletrônica, o app cruzará os dados da localização da vítima com a movimentação do suspeito. Assim, a mulher poderá autorizar que a Secretaria da Segurança Pública receba as informações do agressor para iniciar o monitoramento. Em caso de aproximação, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) envia uma viatura até o local onde a vítima está.

A PM fará contatos tanto para alertar a vítima como para avisar o agressor da necessidade de se afastar imediatamente do local monitorado. Assim, a mulher será protegida não só em casa ou na área determinada pela Justiça, mas também durante deslocamentos.

Boletim de ocorrência

Outra inovação do app SP Mulher é o registro do boletim de ocorrência no próprio celular. A plataforma permitirá que a mulher faça o documento sem a necessidade de ir até uma DDM.

O serviço é similar ao já oferecido pela delegacia virtual, mas com a vantagem de elaboração da denúncia no próprio aplicativo SP Mulher. A ocorrência é encaminhada automaticamente para a DDM, que irá validar o boletim e fornecer as informações necessárias à vítima.