TOP 10 notícias de hoje – 06/12/2023

Prêmio ABC celebra setor da comunicação na região; ABCdoABC leva dois troféus

Premiação elege as melhores empresas e profissionais da comunicação no Grande ABC, elegendo ABCdoABC como destaque em duas categorias: Melhor Veículo Regional e o de Inovação e Tecnologia

Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente em Minas Gerais

A causa do acidente não foi informada

Metalúrgicos interditam rodovia Tamoios após atraso de salário

O protesto foi feito após os trabalhadores receberem comunicado da empresa informando que o salário não seria pago nesta terça (5), em razão de “tramitações bancárias”

Vestibulinho das Etecs divulga locais de prova para o primeiro semestre de 2024

Candidatos do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais podem conferir onde farão o exame de domingo (10); informação estará disponível hoje na internet, às 15 horas

Brasil precisa aproveitar COP28 para aprimorar regulação do mercado de carbono

Modelos globais podem servir de inspiração para avanço da agenda regulatória; FecomercioSP defende escopo em que empresas dos Serviços e do Comércio participem de forma voluntária

Waze fica fora do ar nesta quarta-feira (6) em diversos países

Motoristas reclamam nas redes sociais de falha no aplicativo de navegação; empresa ainda não comentou

Prêmio Jabuti 2023 tem Fabrício Corsaletti e Ruy Castro entre os vencedores

Engenheiro Fantasma’, de Corsaletti, ganhou em poesia e também como Livro do Ano

PF prende 19 por tráfico de 43 mil armas destinadas ao PCC e ao CV

No centro das investigações está uma empresa com sede em Assunção, no Paraguai, que importou pistolas, fuzis e munições de fabricantes de Croácia, Turquia, República Checa e Eslovênia

Alexandre Pires se trancou por mais de uma hora em cabine de navio durante operação da PF

Ao sair da área privativa, o cantor entregou o celular e o aparelho foi apreendido pelos agentes

Mais de 40% dos profissionais consideram pedir demissão se obrigados a retornar ao escritório

Especialista diz que flexibilidade é essencial para manter competitividade, atrair e reter talentos