Vestibulinho das Etecs divulga locais de prova para o primeiro semestre de 2024

A partir das 15 horas desta quarta-feira (6), os candidatos podem conferir no site www.vestibulinhoetec.com.br o local onde será realizada a prova do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Governo de SP para o primeiro semestre de 2024. A informação também estará disponível na unidade em que se pretende estudar. O exame será aplicado neste domingo (10), a partir das 13h30, e terá quatro horas de duração.

A confirmação do local do exame é de inteira responsabilidade do candidato, que deve ficar atento às seguintes informações:

• Para evitar imprevistos, é recomendável chegar ao local de prova com uma hora de antecedência, para localizar sala e carteira;

• Os portões das escolas serão abertos às 12h30 horas e fechados às 13h30, impreterivelmente. Após o horário não será permitida a entrada de nenhum candidato;

• O exame tem duração de quatro horas. É preciso permanecer na sala de prova até as 15h30, no mínimo. Após esse horário é permitido deixar o local, levando o caderno de questões;

• É obrigatório apresentar um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade, para conferência dos dados;

• O candidato também deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua.

O não cumprimento das normas que regem o Vestibulinho das Etecs implica em sanções legais e desclassificação.