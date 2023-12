Prêmio ABC celebra setor da comunicação na região; ABCdoABC leva dois troféus

O Prêmio ABC da Comunicação, realizado nesta terça-feira (05) no Samyr Buffet, em São Caetano, homenageou empresas e profissionais do setor que se destacaram em 2023. Dividido em cinco categorias — Mídia, Fornecedores, Marketing, Comunicação e Influencers — a edição deste ano entregou dois troféus ao ABCdoABC: o de Melhor Veículo Regional e o de Inovação e Tecnologia, pelo desenvolvimento do novo site.

Chegando a sua 11ª edição, o evento realizado pela ABC da Comunicação é o maior prêmio regional do setor em todo o país. Criada por Luciano Bonetti, a ABCCOM é uma comunidade que reúne profissionais e empresas do ramo, destacando, anualmente, aqueles que apresentaram uma atuação excepcional no período. O prêmio é dividido em cinco categorias: veículos de comunicação com atuação e espaços publicitários, fornecedores que atuam junto às agências de publicidade da região, o departamento de marketing de empresas multissetoriais do Grande ABC e, por fim, agências de marketing e comunicação com sede em um dos sete municípios locais e ainda os melhores influenciadores regionais.

Desde 2022, o símbolo da premiação e a cara do troféu o lobo — animal escolhido para representar o profissional da comunicação por sua vivência em comunidade, capacidade de adaptação, resiliência e cooperatividade com sua matilha.

Na categoria de mídia, o ABCdoABC recebeu o troféu de destaque como Melhor Veículo Regional e foi um dos contemplados com a premiação de Inovação e Tecnologia na categoria de mídia pelo seu novo portal. “É um trabalho de equipe. Este prêmio é o resultado de muitos e muitos anos e uma equipe maravilhosa,” declarou Alex Faria, diretor do veículo. É a terceira vez que o site leva o título de Melhor Veículo Regional — as conquistas anteriores foram nos anos de 2020 e 2022.

Alex Faria, diretor do ABCdoABC, com os dois Troféus Lobo de Destaque vencidos (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Além disso, a Plyn Interativa, empresa responsável pela reformulação, garantiu um troféu Lobo de Bronze na categoria Melhor Desenvolvimento Web com este projeto.

Outros vencedores do Prêmio ABC na categoria de mídia

Concorrendo com as rádios 89 FM e CBN, a emissora Band recebeu o prêmio de Melhor Veículo Nacional, já o TikTok foi homenageado como rede social de destaque. Dani Stolai, da TV+, foi eleita a Melhor Apresentadora e Maria Cláudia Klein a Melhor Profissional de Jornalismo.

Band recebeu o prêmio de Melhor Veículo Nacional no Prêmio ABC 2023 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Outros destaques na categoria de mídia ficaram com Leandro Formigone, da Amplilume, como Melhor Executivo de Veículo e com o Diário Regional, que levou o troféu de Mídias que Fizeram História.

Esta matéria será atualizada com os principais destaques das demais categorias.