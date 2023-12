Mais de 40% dos profissionais consideram pedir demissão se obrigados a retornar ao escritório

Uma pesquisa realizada pela empresa Offerwise, a pedido do QuintoAndar e Imovelweb, revelou que 43% dos entrevistados afirmaram que deixariam os empregos atuais caso tivessem que ir à empresa todos os dias. O levantamento foi feito em todas as capitais do país e entrevistou pessoas com 18 anos ou mais.

Para o doutor em Administração e professor do mestrado e doutorado em Administração da Universidade Positivo (UP), Fábio Vizeu, o trabalho remoto é um caminho sem volta. “Apesar do desafio de se adaptar e ajustar a cultura organizacional após a pandemia, ficou claro que o trabalho remoto é uma maneira interessante de otimizar os recursos humanos das organizações”, afirma.

Ele enfatiza que, apesar de o trabalho remoto ser feito fora do ambiente tradicional, é preciso fazer algumas adaptações. “A principal mudança é encontrar um espaço adequado em casa, um cômodo que proporcione as condições ideais para o trabalho. Além disso, o colaborador precisa compreender a importância de manter em casa a mesma rotina e atitude que teria se estivesse nas dependências da empresa.”

Limites no trabalho remoto

Um dos desafios cruciais é estabelecer limites entre a vida profissional e pessoal. “Quando se trabalha em casa, é fácil ceder à tentação de trabalhar além do horário ou lidar com demandas domésticas durante as horas de trabalho. Isso pode levar a problemas de produtividade, estresse e até mesmo esgotamento profissional”, destaca o professor.

Para evitar tais problemas, é importante estabelecer limites claros com a família e colegas de trabalho. “Defina horários específicos para trabalhar e descansar, encontre um espaço dedicado ao trabalho em casa, comunique-se com a família e colegas sobre seus horários, e não hesite em dizer não quando solicitado a realizar tarefas durante os períodos de descanso. Ao estabelecer limites claros, você pode aproveitar os benefícios do trabalho remoto sem prejudicar a vida pessoal”, orienta o especialista.

Flexibilidade no trabalho

O resultado da pesquisa que revela que os trabalhadores brasileiros preferem o trabalho remoto ao presencial já era esperado, segundo Vizeu, pois o trabalho remoto oferece uma série de benefícios, tanto para as empresas quanto para os funcionários. “Para as empresas, o trabalho remoto pode gerar economia de custos, aumento de produtividade e redução da rotatividade”, explica. “Já para os colaboradores, oferece flexibilidade, melhoria na qualidade de vida e redução de estresse”, enumera. “A liberdade para escolher os horários de trabalho, desde que as metas da empresa sejam cumpridas, assim como a liberdade para escolher o local de trabalho, contando que haja acesso à internet e a um computador, proporciona a liberdade de conciliar o trabalho com a vida pessoal. Essa autonomia pode resultar em maior satisfação profissional e mais qualidade de vida”, ressalta o especialista.

Trabalho híbrido como solução

O trabalho híbrido é uma modalidade que combina elementos do trabalho remoto e presencial. Essa abordagem visa atender às necessidades dos trabalhadores que buscam flexibilidade, mas também valorizam o contato pessoal. No modelo híbrido, os colaboradores dividem o tempo entre o remoto e o presencial, com a proporção variando de acordo com as demandas da empresa e as preferências individuais.

Empresas que adotam o trabalho híbrido podem colher benefícios como a redução de custos e o aumento da produtividade. Já para os trabalhadores, essa modalidade oferece vantagens como flexibilidade, melhoria na qualidade de vida e a oportunidade de manter o contato presencial. “O trabalho remoto é uma tendência que veio para ficar. As empresas que desejam permanecer competitivas precisam proporcionar flexibilidade aos funcionários”, enfatiza Vizeu.