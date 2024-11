TOP 10 notícias de hoje – 05/11/2024

Ao menos 7 torcedores morreram em SP em brigas desde implantação da torcida única

Medida foi adotada em abril de 2016; para especialista, confusões passaram a acontecer longe dos estádios

Após 9 anos da tragédia de Mariana, atingidos ficam entre acordo no Brasil e ação em Londres

Famílias e municípios precisam escolher se recebem dinheiro de imediato ou aguardam desfecho do julgamento no Reino Unido

Alta da tarifa de ônibus sem ganho de qualidade afastará passageiros em São Paulo

Investimento na frequência de veículos é essencial para retomar volume de usuários; em São Paulo, Nunes diz que possibilidade de reajuste é estudada

Fãs e familiares se despedem de Agnaldo Rayol em velório na Alesp

Cantor e ator, ícone da música romântica, faleceu aos 86 anos após acidente doméstico

Torcedores do Peñarol presos comem 4 vezes ao dia e só recebem advogados

Ato de vandalismo na Praia do Recreio resultou na detenção de 21 uruguaios, que permanecem no complexo de Gericinó com acesso garantido a direitos básicos

Jogador é alvo de investigação da PF por possível manipulação de resultados em jogos de azar

Um dos alvos da operação é o jogador do Flamengo Bruno Henrique

Polícia investiga como cabeça de porco entrou no estádio

Incidente inusitado marca clássico entre Corinthians e Palmeiras com cabeça de porco lançada em campo

Cresce endividamento no Brasil

Cerca de 1,45 milhão de famílias acumulam dívidas nos últimos anos, aponta estudo econômico

Aeroportos passarão a ter salas especiais para passageiros autistas

Programa foi anunciado nesta terça-feira (5) pelo governo federal

Basquete em Cadeira de Rodas: Brasil garante bronze no Sul-Americano

Medalha garantiu ao Brasil uma vaga na Copa América