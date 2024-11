Basquete em Cadeira de Rodas: Brasil garante bronze no Sul-Americano e vaga na Copa América

A seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas assegurou, no último domingo (3), a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano realizado em Bogotá, na Colômbia. A vitória decisiva ocorreu contra a equipe venezuelana, com um placar de 74 a 50. Este triunfo garantiu ao Brasil uma vaga na Copa América, prevista para 2025.

O campeonato reuniu seis seleções participantes, incluindo as equipes do Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. O evento proporcionou uma plataforma competitiva crucial para os times sul-americanos demonstrarem suas habilidades e se prepararem para competições futuras.

No segmento feminino do basquete em cadeira de rodas, a seleção brasileira também obteve destaque no Sul-Americano. Durante a competição realizada em Lima, Peru, no final de setembro, o time brasileiro conquistou a medalha de prata, reafirmando seu status competitivo na região.