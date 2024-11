Polícia investiga como cabeça de porco entrou no estádio

Durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, realizada na Neo Química Arena, um incidente incomum chamou a atenção de todos os presentes. Uma cabeça de porco foi arremessada no gramado, provocando uma investigação por parte da Polícia Civil para determinar como o objeto conseguiu entrar no estádio e identificar o responsável pelo ato.

O delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), afirmou que um membro da equipe de segurança relatou ter visto a cabeça de porco sendo lançada sobre as grades que separam a rua do setor Sul do estádio. O episódio ocorreu simultaneamente à queima de fogos, enquanto as equipes adentravam o campo. Para elucidar os fatos, as autoridades solicitaram as gravações das câmeras de segurança da arena.

Durante o confronto, dois indivíduos foram detidos e levados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) sob suspeita de envolvimento no ocorrido. No entanto, ambos negaram participação e foram liberados após prestarem depoimento. Em um desenvolvimento paralelo nas redes sociais, um torcedor alegou ser o autor do arremesso, publicando um vídeo em que exibia a cabeça dentro de um saco, afirmando que a levaria ao estádio. As postagens do usuário são feitas com filtros ou com a mão ocultando seu rosto.

O lançamento da cabeça de porco aconteceu no primeiro tempo do jogo, quando Raphael Veiga se preparava para cobrar um escanteio. O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, foi quem precisou remover o objeto do campo com um chute, permitindo assim a continuidade da partida. “Quase machuquei meu pé achando que era uma almofada ou algo assim”, relatou Yuri Alberto ao término do jogo.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio deverá relatar o incidente na súmula do clássico, o que pode resultar em um julgamento do Corinthians pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Essa situação atípica não apenas atraiu atenção midiática mas também destacou questões de segurança nos estádios, além de trazer à tona comportamentos inapropriados em eventos esportivos. A repercussão do caso nas redes sociais reforça a necessidade de medidas preventivas e educativas para evitar que atos semelhantes se repitam no futuro.