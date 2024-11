TOP 10 notícias de hoje – 01/11/2024

Acidentes com motos sobrecarregam o SUS e levam a perda de mobilidade e amputação

Sociedade de ortopedia alerta para o impacto dos traumas na vida dos motociclistas e nas emergências públicas

Tarcísio amplia aula para 50 min, sobe carga de matemática e português e reduz geografia

Projeto de vida e educação física também terão menos espaço na grade a partir de 2025

Enem 2024: saiba como conferir seu local de prova

Na Página do Participante, candidato(a) já pode acessar o Cartão de Confirmação. É preciso usar o login único da plataforma gov.br. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro

Brasileiros já pagaram R$ 3 trilhões em impostos

A marca foi registrada 54 dias mais cedo do que no ano passado, tendo um crescimento de 20% em comparação com 2023

Homenagens a Ayrton Senna marcam GP de São Paulo de Fórmula 1

No 30º aniversário de sua morte, o tricampeão mundial será lembrado em várias ações no Autódromo de Interlagos, com obras de arte, a presença de Sebastian Vettel e um momento especial com Lewis Hamilton

Morre o poeta Tavinho Paes, aos 69 anos, no Rio de Janeiro

Autor de sucessos gravados por ícones da MPB, como Caetano Veloso e Rita Lee, Tavinho faleceu após complicações de um infarto. Velório será realizado nesta sexta-feira (1º) no Crematório São Francisco Xavier

Carla Morando cobra da secretária Natália Resende medidas de segurança na Chácara Baronesa e obras na Índio Tibiriçá

A deputada é a principal responsável por importantes conquistas na área de infraestrutura garantidas pelo Governo do Estado em cidades do ABC

Regras do PIX mudam a partir desta sexta-feira (1º)

Operações de mais de R$ 200 dependerão de dispositivos cadastrados

Esposa de MC Poze do Rodo é alvo de operação contra sorteios ilegais no RJ

Outros influenciadores também são alvos de mandados de busca e apreensão

São Paulo lidera geração de empregos em setembro com mais de 57 mil vagas

Entre janeiro e setembro de 2024, Brasil abriu 1,98 milhão de novos postos e chega em setembro ao maior estoque de empregos formais da história