Homenagens a Ayrton Senna marcam GP de São Paulo de Fórmula 1

O Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 transbordará de homenagens a Ayrton Senna nos próximos dias em Interlagos.

O GP deste ano ocorre no 30º aniversário da morte do piloto brasileiro. Por isso, a prefeitura da capital paulista se juntou à organização do evento para promover ações coordenadas durante os três dias.

O UOL esteve no Autódromo de Interlagos e acompanhou a finalização de detalhes para entregar algumas das homenagens ao tricampeão mundial.

CAPACETE GIGANTE

Na última quinta-feira (31), o tetracampeão Sebastian Vettel promoveu a primeira ação: um capacete “forever Senna” (“para sempre Senna”) gigante. A peça, criada por artistas brasileiros apenas com materiais recicláveis, pesa 300 kg e foi levada à curva do “S”, na pista, por um guindaste.

Vettel se reuniu com vários pilotos, incluindo o brasileiro Gabriel Bortoleto, do programa de desenvolvimento da McLaren, para uma foto dentro do capacete.

O capacete ainda ficará em exibição em área específica do autódromo até domingo (3).

MURAL DO SENNA REVITALIZADO

Nesta sexta (1º), o mural de Senna, localizado próximo à entrada do autódromo, será reinaugurado após a revitalização feita pelo grafiteiro Eduardo Kobra.

Tão importante quanto criar novos murais é restaurar e preservar os murais que já existem. Para mim, é um privilégio estar aqui restaurando mais um painel para a cidade. Kobra, grafiteiro e muralista

O artista estará em Interlagos para deixar sua assinatura no mural. A ação contará com a presença do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

HAMILTON PILOTA MCLAREN DE SENNA

A F1 confirmou Lewis Hamilton como piloto escolhido para conduzir a histórica McLaren MP4/5B de Senna. O carro do tributo foi o usado pelo piloto no bicampeonato na temporada de 1990 da F1. O box demonstrativo que vai receber o monoposto foi montado próximo à pista.

Eu nunca imaginei em todos esses anos que conseguiria dirigir o carro do Senna. Lembro que alguém me contatou e eu pude ter a oportunidade. Quando eu estava na McLaren, tive a oportunidade de dirigir o MP4/4, foi incrível. Eu lembro da vez em que ele finalmente ganhou aqui [no GP de São Paulo] e levantou a bandeira. Definitivamente, vai ser uma experiência muito emocionante. Espero que as pessoas estejam aqui para ver. Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, em entrevista coletiva

A ação com o piloto britânico, que recebeu o título de Cidadão Honorário Brasileiro em 2022, está prevista para o sábado (2), às 17h (de Brasília), após as classificatórias.