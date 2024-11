Esposa de MC Poze do Rodo é alvo de operação contra sorteios ilegais no RJ

Na manhã desta sexta-feira, dia 1º, Viviane Noronha, esposa do cantor MC Poze do Rodo, foi alvo de uma operação policial realizada em sua residência localizada no bairro do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação faz parte da Operação Rifa Limpa, conduzida pela Polícia Civil do Estado, que visa investigar a prática de sorteios ilegais promovidos através das redes sociais.

A Delegacia de Defraudações está à frente das investigações, que buscam elucidar crimes relacionados a jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O foco da operação é apreender evidências que comprovem irregularidades nos sorteios e nos bens ofertados aos vencedores supostamente selecionados de forma fraudulenta.

Em resposta à operação, MC Poze do Rodo utilizou suas redes sociais para se pronunciar. “Bom dia para nós. Os policiais estiveram aqui em casa com mandado de busca e apreensão. Não fui indiciado, o alvo foi minha esposa. Mas estamos tranquilos, não fazemos nada errado”, afirmou o artista. Ele expressou confiança na resolução rápida da situação: “Até semana que vem estará tudo resolvido: meus carros, meus ouros, meu celular foram levados, mas não estou envolvido diretamente”.

O casal recentemente celebrou seu casamento com uma cerimônia grandiosa no Rio de Janeiro, o que atraiu grande atenção midiática. A operação policial também incluiu outros influenciadores digitais como alvos de mandados de busca e apreensão. Entre eles estão Roger Rodrigues dos Santos, conhecido como Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, conhecido como Lacraia.

Conforme detalhado em comunicado oficial da Polícia Civil, a iniciativa visa desmantelar um esquema criminoso que opera rifas ilegais via plataformas digitais e promove lavagem de dinheiro. Ao todo, foram emitidos dez mandados para apreensão de documentos e outros materiais que possam comprovar a existência das fraudes investigadas.