Carla Morando cobra da secretária Natália Resende medidas de segurança na Chácara Baronesa e obras na Índio Tibiriçá

A deputada estadual Carla Morando questionou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, sobre a falta de segurança na Chácara Baronesa, parque do Grande ABC situado em Santo André, e a respeito dos prazos para a execução de obras na rodovia Índio Tibiriça, em São Bernardo do Campo. As perguntas foram feitas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quarta-feira (30/11), durante reunião conjunta de comissões que teve a finalidade de ouvir a secretária estadual na prestação de contas com relação a gestão da pasta.

A parlamentar pediu à secretária esclarecimento sobre o motivo da não renovação do contrato

relacionado à Dejem- Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial, ligada à Polícia Militar Ambiental, responsável pela segurança da Chácara Baronesa. “A falta de policiamento tem preocupado os moradores, que cobram mais proteção na área. Exigimos explicações sobre a ausência de vigilância no local e garantias de que a segurança será restaurada”, disse Carla Morando.

Principal interlocutora entre o Governo do Estado de São Paulo e o Grande ABC, a deputada também perguntou à secretária sobre a execução de obras de duplicação na estrada que liga a Rodovia Índio Tibiriçá à Rodovia Anchieta e de implantação de rotatória no bairro Capelinha.

“Natália, são obras muito importantes, uma luta nossa desde o governo passado. Precisamos saber o que tem sido feito para que o projeto avance e aconteça estas intervenções necessárias para acabar com os acidentes e garantir segurança aos moradores e visitantes que trafegam na região”, destacou a deputada que, em agosto, apresentou este pleito ao superintendente do DER- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, Sérgio Codelo.

Durante a reunião, em que estiveram presentes parlamentares integrantes das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Transporte e Comunicações e de Infraestrutura, Natália respondeu aos questionamentos de Carla Morando alegando que enviará as informações em breve.

A deputada afirmou que vai continuar acompanhando e cobrando uma resposta rápida para esses problemas. Também perguntou à secretária sobre o calendário de execução de obras de desassoreamento dos afluentes do rio Tietê na região do ABC e obras de acostamento da Rodovia Arlindo Béttio (SP- 613) que corta o Parque Estadual Morro do Diabo, no Pontal do Paranapanema. A secretária Natália Resende mais uma vez se comprometeu em averiguar os detalhes destes projetos para dar retorno à parlamentar.

Conquistas em Infraestrutura

A deputada estadual Carla Morando é a principal responsável por importantes conquistas na área de infraestrutura garantidas pelo Governo do Estado em cidades do ABC. São resultado do trabalho da parlamentar, obras como a implantação de rotatória no Riacho Grande; Piscinão do Jaboticabal; novo Trevo do Km 19 – Anchieta; restauração da Ponte do Rio Pequeno – SBC; Ponte Estaiada; revitalização da Rodovia Índio Tibiriça (Ribeirão Pires); projeto de Coleta de Esgoto e Saneamento Básico – Bairro Jardim Caçula em Ribeirão Pires; implantação e Alça de Acesso – Rodovia SP 122 – Dep. Adib Chammas e pavimentação, drenagem e sinalização em Santa Teresa- Rio Grande da Serra; revitalização da Av. dos Estados, em Santo André; reforma da Vicinal da Estrada Ayrton Senna da Silva (4,8 km – R$ 6,8 milhões), em Mauá; e recapeamento Asfáltico – SPA052/03 – Mauá a Ribeirão Pires (R$ 16,4 milhões) e na Rodovia

SP 122 (Rodovia que cruza Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Santo André) (7,900 km – R$ 12,2 milhões).