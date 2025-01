TikTok retorna aos EUA: celebrações e memes dominam a internet

Após um breve período de inatividade, o TikTok reestabeleceu seu funcionamento para alguns usuários nos Estados Unidos, gerando uma onda de comemorações nas redes sociais, especialmente na plataforma X. O restabelecimento do aplicativo ocorre após uma declaração do presidente eleito Donald Trump, que prometeu adiar a proibição do acesso ao TikTok no país.

Durante algumas horas no domingo, a popular plataforma foi retirada do ar em decorrência de uma legislação federal que exigia a venda de suas operações nos EUA. Entretanto, Trump afirmou que publicará um decreto visando a suspensão da aplicação dessa lei assim que assumir novamente o cargo nesta segunda-feira, dia 20.

Enquanto muitos usuários celebravam o retorno do TikTok com diversos memes e postagens engraçadas na internet, alguns proprietários de dispositivos Apple relataram dificuldades. Muitos deles afirmaram ter excluído o aplicativo de seus smartphones, mas enfrentaram problemas ao tentar reinstalá-lo, uma vez que o TikTok ainda não estava disponível na App Store. Por outro lado, os usuários de Android conseguiram acessar a plataforma normalmente.

Entre os memes que circularam na rede, destacaram-se mensagens divertidas sobre o retorno do TikTok. Usuários compartilharam frases como: “O TikTok ainda não estava funcionando para mim, então tentei excluir e baixar novamente, mas esqueci que o removeram da App Store” e “O TikTok voltou! Sobrevivemos 13 horas sem ele”.

A situação evidencia não apenas a popularidade do aplicativo entre os americanos, mas também as tensões políticas em torno da sua operação no país. O futuro do TikTok permanece incerto, dependendo das decisões legais e políticas que estão por vir.