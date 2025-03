Thiago Auricchio e prefeito Tite Campanella visitam obras do Piscinão do Jaboticabal

O deputado estadual Thiago Auricchio e o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, visitaram as obras do Piscinão do Jaboticabal, que já está 70% concluído e será entregue ainda este ano. O projeto é essencial para o combate às enchentes no Grande ABC, beneficiando diretamente moradores de São Caetano, São Bernardo do Campo e da capital paulista.

Desde o início do seu mandato, em 2019, Thiago Auricchio abraçou essa demanda como prioridade. O parlamentar articulou junto ao Governo do Estado para garantir a liberação dos recursos e a viabilização da obra, que terá capacidade para armazenar até 900 milhões de litros de água, reduzindo significativamente os impactos das chuvas na região.

“Essa foi uma das primeiras pautas que assumi na Assembleia Legislativa porque sei o quanto a população do ABC sofre com as enchentes. Agora, com 70% da obra concluída e a entrega prevista para este ano, estamos cada vez mais próximos de uma solução definitiva para esse problema histórico”, afirmou Thiago Auricchio.

O prefeito Tite Campanella ressaltou o impacto do projeto e destacou o papel fundamental do deputado para que a obra saísse do papel.

“O Piscinão do Jaboticabal é uma conquista gigantesca para São Caetano e toda a região. E essa obra só se tornou realidade porque tivemos o apoio e o empenho do deputado Thiago Auricchio desde o início. Ele foi peça-chave nas articulações junto ao Governo do Estado para garantir os recursos necessários. Hoje, estamos vendo esse projeto avançar e, em breve, entregaremos uma solução definitiva para o problema das enchentes”, declarou o prefeito.

A obra do Piscinão do Jaboticabal segue em ritmo acelerado e, quando concluída, representará um marco no combate às enchentes no Grande ABC, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população.