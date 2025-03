Deputado Thiago Auricchio realiza visita à Câmara Municipal de São Caetano

O deputado estadual Thiago Auricchio esteve nesta quinta-feira (13) na Câmara Municipal de São Caetano do Sul para uma visita institucional ao presidente da Casa, vereador doutor Seraphim. Durante o encontro, os dois reafirmaram a parceria de trabalho em prol do desenvolvimento do município.

“É sempre uma satisfação estar com o presidente doutor Seraphim, um líder dedicado que compartilha do nosso compromisso com o progresso de São Caetano. Ao longo do nosso mandato, já destinamos mais de R$ 100 milhões em recursos para a cidade, e seguimos trabalhando juntos para garantir ainda mais avanços para a população”, destacou Thiago Auricchio.

A reunião abordou temas estratégicos para São Caetano, incluindo investimentos em saúde, infraestrutura e segurança pública. O presidente da Câmara também ressaltou a importância do trabalho conjunto entre os poderes para fortalecer as demandas do município junto ao Governo do Estado.

“O deputado Thiago Auricchio tem sido um parceiro incansável de São Caetano, trazendo recursos e melhorias para diversas áreas da cidade. Essa sintonia entre o Legislativo municipal e estadual é essencial para que possamos continuar avançando e garantindo mais qualidade de vida para a população”, afirmou doutor Seraphim.

A visita reforça o compromisso de Thiago Auricchio em seguir trabalhando por São Caetano, garantindo investimentos e soluções que impactam diretamente o dia a dia dos moradores