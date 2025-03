Doutor Seraphim reforça debate sobre redução de ruídos excessivos de motocicletas

Na segunda-feira (10), o presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), promoveu um encontro com autoridades e representantes da sociedade civil para debater soluções para os ruídos excessivos causados por motocicletas com escapamentos adulterados. Na ocasião, os participantes destacaram a necessidade de conscientizar os motociclistas sobre os impactos negativos dessa prática na qualidade de vida da população.

Doutor Seraphim afirmou que a principal diretriz discutida foi a realização de uma campanha de conscientização e fiscalização antes da implementação de medidas punitivas mais rigorosas. “O barulho excessivo não apenas infringe a legislação, mas também prejudica o bem-estar dos moradores, interferindo no sono, na saúde e no cotidiano das pessoas. Nosso foco inicial será educativo, buscando orientar e alertar sobre os danos causados pelo uso de escapamentos adulterados”, explicou.

O presidente da Câmara ressaltou que essa é uma demanda antiga da população e que a Prefeitura já havia iniciado estudos sobre o tema. “A população cobra providências, mas sabemos que a repressão sozinha não é suficiente. É necessário um trabalho integrado entre educação e fiscalização para que as mudanças sejam efetivas”, acrescentou.

Para Doutor Seraphim, a reunião reforçou o compromisso do Poder Legislativo, das autoridades locais e dos comerciantes em buscar soluções equilibradas para o problema. A primeira etapa será a construção de uma ampla campanha de conscientização, seguida de ações de fiscalização. “O objetivo é garantir que as medidas adotadas respeitem o direito ao sossego da população sem prejudicar os motociclistas que seguem a legislação vigente”, finalizou.

A discussão contou com a participação de diversas autoridades, incluindo o Capitão Sales e o Sargento Paulo, ambos da Polícia Militar; o Secretário de Segurança, Lourival dos Santos; o Secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Ferreira de Souza; o gestor operacional da Semob, Gilberto Silva; o assessor do Departamento de Controle Urbano, Armando César Vensarini; o Assessor de Relações Institucionais da Câmara, Adauto Campanella; e o Diretor Administrativo da Câmara, Rodrigo Ornaghi. Também esteve presente Franklin Leone, proprietário da Refúgio Pizzaria, representando os comerciantes da cidade.