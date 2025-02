‘The Messi Experience’ abre venda de ingressos para edição em São Paulo

Em 2025, a cidade de São Paulo receberá, pela primeira vez, uma exposição imersiva com a temática do craque argentino Leo Messi. Intitulada “The Messi Experience – A Dream Come True”, a atração – criada pela Primo Entertainment, Moment Factory e com realização e produção no Brasil pela Dançar Marketing – levará o público a viver de uma forma interativa a vida e a carreira do atleta eleito oito vezes melhor do mundo pela FIFA.

Serão combinadas projeções em 360 graus, realidade aumentada e tecnologias de ponta, com o intuito de oferecer uma vivência única no mundo do futebol, onde os fãs poderão treinar como Messi ou interagir com ele por meio de tecnologias avançadas. A ideia da exposição é reviver e transmitir ao público, a partir de experiências imersivas, a trajetória do craque argentino desde ainda jovem, em Rosário, na Argentina, à conquista da Copa do Mundo no Catar em 2022.

Para Leo Messi, a exposição será uma maneira de conexão com diversas pessoas por meio da paixão pelo futebol: “Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que permite que os fãs se aproximem de mim tanto dentro como fora de campo. Ao longo da minha carreira, sempre procurei inspirar e me conectar com as pessoas através da minha paixão pelo futebol. Esta experiência dará a oportunidade única de reviver os momentos mais inesquecíveis e sentir as emoções que marcaram minha trajetória”, comentou.

Com o intuito de levar o público a viver de forma interativa a vida e a carreira do craque argentino Leo Messi, a “The Messi Experience A Dream Come True” fará sua estreia no Brasil em abril de 2025. Após passagens por Los Angeles, Miami e Buenos Aires, a exposição acontecerá em São Paulo, no Shopping Eldorado. E para o público que deseja acompanhar a atração, os ingressos já estarão disponíveis para compra a partir desta quinta-feira (28), com valores entre R$ 50 e R$ 200.

Ingressos

Há três categorias distintas para vendas. O ingresso comum irá variar de R$ 50 a R$ 140 e possibilitará o acesso a toda a exposição. Enquanto isso, o Flex custará entre R$ 100 e R$ 190 e garante flexibilidade na data de ingresso, de acordo com o período escolhido. O VIP, por sua vez, sairá entre R$ 110 e R$ 200, também tendo a possibilidade de flexibilidade de horário, além de acesso à exposição sem a preocupação com filas. Os fãs já podem garantir a compra das entradas no link.

Para as vendas gerais, há um limite de seis ingressos por CPF, que poderão ser parcelados em até seis vezes com juros pelo site, ou em até três vezes sem juros pela bilheteria oficial da exposição. Crianças de até três anos acompanhadas de um responsável pagante não necessitarão de ingresso, mediante a apresentação de identidade ou certidão de nascimento.

Criada pela Primo Entertainment, Moment Factory e com realização e produção no Brasil pela Dançar Marketing, a exposição combina projeções em 360 graus, realidade aumentada e tecnologias de ponta, com o intuito de oferecer uma vivência única no mundo do futebol, em que os fãs poderão treinar como Messi ou interagir com o ídolo por meio de tecnologias avançadas.

Confira as informações em detalhes:

Local:

Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600)

Valores:

SEGUNDA A SEXTA (exceto feriados) – R$50,00 (meia-entrada) | R$100,00 (inteira)

SÁBADO, DOMINGO E FERIADO – R$70,00 (meia-entrada ) | R$140,00 (inteira)

FLEX – Acesso único com data flexível no período escolhido

SEGUNDA A SEXTA (exceto feriados)

Meia: R$100,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$150,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$50,00 Flex)



SÁBADOS, DOMINGOS e FERIADOS

Meia: R$120,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$190,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$50,00 Flex)



VIP – Acesso único com data flexível no período escolhido e sem fila na entrada da exposição

SEGUNDA A SEXTA (exceto feriados)

Meia: R$110,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$160,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$60,00 VIP)



SÁBADOS, DOMINGOS e FERIADOS

Meia: R$130,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$200,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$60,00 VIP)