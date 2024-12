FIFA anuncia sedes da Copa do Mundo de 2030 e 2034

A FIFA confirmou, nesta quarta-feira, que a Arábia Saudita será a anfitriã da Copa do Mundo de 2034, enquanto o torneio de 2030 ocorrerá em um formato inovador, abrangendo três países europeus e um africano. A revelação foi feita pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante um congresso virtual extraordinário.

O evento de 2030 será realizado em uma colaboração entre Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas também programadas para Argentina, Uruguai e Paraguai, celebrando assim o centenário do Mundial. Infantino destacou a importância de expandir o alcance do futebol mundial: “Estamos levando o futebol para mais países, e o número de equipes não dilui a qualidade. Na verdade, ele aumenta as oportunidades”.

Ao discutir a celebração do centenário da Copa do Mundo em 2030, Infantino afirmou: “Qual melhor modo de celebrar os 100 anos do torneio do que ter uma Copa do Mundo em seis países, três continentes, com 48 seleções e 104 partidas épicas? O mundo vai ficar em pé para celebrar essa data tão significativa”.

A inclusão de Uruguai, Argentina e Paraguai como sedes adicionais é simbólica; o Uruguai foi o palco do primeiro Mundial em 1930. Para muitos, isso representa uma homenagem ao passado glorioso do futebol. Por outro lado, Marrocos, Espanha e Portugal terão suas primeiras experiências como anfitriões de um evento dessa magnitude.

Em 2034, a Arábia Saudita se tornará o segundo país do Oriente Médio a organizar o torneio, seguindo os passos do Catar, que recebeu a competição em 2022. Em 2023, a FIFA havia indicado que o Mundial seria realizado na Ásia ou na Oceania. Embora outras candidaturas tenham sido consideradas — como as da Austrália e Indonésia —, estas acabaram por retirar suas propostas. A Confederação Asiática de Futebol manifestou seu apoio à candidatura saudita.

No entanto, as escolhas da FIFA não passaram despercebidas pelas críticas. A Federação Norueguesa de Futebol anunciou sua intenção de votar contra a decisão por aclamação e descreveu o processo como “falho e inconsistente”. Além disso, ambientalistas expressaram preocupações sobre as emissões de carbono geradas pela necessidade de viagens entre os vários países-sede.

A candidatura da Arábia Saudita também atraiu críticas relacionadas aos direitos humanos. Grupos como a Anistia Internacional expressaram preocupações quanto às condições trabalhistas no país. Steve Cockburn, chefe de Direitos Trabalhistas e Esporte da Anistia Internacional, declarou: “A imprudente decisão da FIFA de conceder a Copa do Mundo à Arábia Saudita, sem garantir as proteções adequadas aos direitos humanos, colocará muitas vidas em risco”.

Para preparar-se para este grandioso evento esportivo, a Arábia Saudita terá que construir oito novos estádios. Esta ambiciosa proposta faz parte dos esforços contínuos do país para se estabelecer como um importante jogador no cenário esportivo internacional.