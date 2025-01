Argentina intensifica controle nas fronteiras com o Brasil

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, anunciou recentemente um endurecimento das medidas de controle nas fronteiras do país, especialmente na divisa com o Brasil. Durante uma entrevista à rádio Mitre, Bullrich destacou que a facilidade de travessia a pé em diversas áreas da fronteira com o Brasil tem sido motivo de preocupação, principalmente devido a atividades criminosas na região.

“Vamos focar na fronteira em Misiones, onde há pontos que permitem a passagem a pé, e que têm sido palco de crimes e outros problemas”, afirmou a ministra. A fronteira entre Argentina e Brasil se estende por aproximadamente 1.200 quilômetros, sendo que apenas 25 quilômetros são delimitados por água. Além da criminalidade, Bullrich ressaltou o desafio do contrabando, que se intensifica devido às flutuações na taxa de câmbio do peso argentino.

A ministra esclareceu que existem períodos em que produtos argentinos são enviados ao Brasil devido aos preços competitivos, enquanto em outras ocasiões, como no presente momento, os contrabandistas tentam introduzir mercadorias no país sem o pagamento de impostos. Ela mencionou especificamente as regiões de Bernardo de Irigoyen e Dionísio Cerqueira (Santa Catarina) e Barracão (Paraná), onde as cidades estão profundamente integradas, com uma população composta por argentinos e brasileiros.

Além disso, Bullrich indicou que os planos incluem também um aumento no controle nas fronteiras com o Paraguai. A Argentina compartilha fronteiras não apenas com o Brasil, mas também com Uruguai, Chile e Bolívia. “Estamos avançando gradualmente para fortalecer nossas diversas fronteiras”, concluiu a ministra. No entanto, até o momento, não há previsão para a construção de novas cercas em outras regiões do país.