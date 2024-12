Exposição imersiva de Lionel Messi chega a São Paulo em abril de 2025

A exposição “The Messi Experience – A Dream Come True” está programada para ocorrer entre os dias 7 de abril e 10 de agosto de 2025 . Durante esse período, os visitantes terão a oportunidade de explorar a vida e a carreira do lendário jogador Lionel Messi em um ambiente totalmente imersivo.

Localizada no Shopping Eldorado , na Avenida Rebouças, 3970 , no bairro de Pinheiros , a mostra está estrategicamente posicionada na região oeste da capital paulista . Este local é facilmente acessível por transporte público e particular , garantindo conveniência para os visitantes locais e turistas .

Os horários de funcionamento foram pensados ​​para acomodar diferentes perfis de público. De segunda a sábado , a exposição estará aberta das 10h às 22h , permitindo que tanto moradores locais quanto visitantes possam escolher o melhor momento do dia para sua visita. Aos domingos e feriados , o horário é um pouco limitado, das 11h às 20h , oferecendo ainda assim uma ampla janela para que todos possam desfrutar da experiência sem pressa.

Com essas informações em mente, os detalhes podem planejar suas visitas de acordo com suas agendas pessoais. Na seção a seguir, serão apresentadas as opções de ingressos e modalidades disponíveis para garantir o acesso a este evento único.