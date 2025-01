TFSports dá largada no calendário 2025 do Santander Track&Field Run Series

A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, lança o calendário 2025 do Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas – neste domingo, 19 de janeiro, em São Paulo. A etapa Shopping Vila Olímpia será a primeira das 75 previstas para o ano e contará com percursos de 5, 10 e 21.1 km (meia-maratona).

“Comemoramos 20 anos de Run Series em 2024 com público recorde. Foram mais de 200 mil atletas em nossas etapas por todo o país e acreditamos que em 2025 podemos atrair ainda mais pessoas. Fomos eleitos a melhor produtora de corridas do estado de São Paulo, não só pela nossa preocupação em entregar um circuito seguro, mas também em promover experiências que vão além das pistas como estações de recovery, shows e muitas outras ativações de bem-estar”, conta Fred Wagner, CEO da TFSports.

Para 2025, as principais novidades incluem 21 meias-maratonas espalhadas por diversas cidades do Brasil, além dos tradicionais percursos que variam de 4 a 15 km, passando pelas kids e pets. O circuito também contará com etapas inéditas, como Inhotim e em parceria com a CCR nos aeroportos de Joinville, Teresina, Palmas e Londrina, além das já realizadas no ano passado em São Luís e Curitiba. Em Belo Horizonte a prova também voltará ao aeroporto de Confins. A única etapa vertical do circuito, do Farol Santander, também já foi confirmada, agora fazendo parte do ranking internacional World Tower Running (WTR), valendo até 40 pontos.

“Este novo ano de Santander Track&Field Run Series reforça nosso compromisso com a promoção do esporte e da qualidade de vida em todo o Brasil. Com público recorde e dezenas de etapas espalhadas pelo país, o circuito mostra a popularidade da modalidade e a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica. Entre os momentos mais aguardados está a etapa vertical no icônico Farol Santander, que traz uma experiência única. Por isso, temos grande orgulho de apoiar essa jornada esportiva ano após ano”, afirma Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil.

Confira abaixo as etapas já confirmadas no aplicativo da TFSports: Link

Serviço Etapa Shopping Vila Olímpia I

Data: 19 de janeiro

Percurso: 5, 10 e 21.1km

Horário: Primeira largada às 5h30

Entrega de kits: 14 a 18 de janeiro na loja Track&Field – Shopping Vila Olímpia

Endereço:Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo

Inscrições: Link