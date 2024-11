TFSports realiza etapa Farol Santander do circuito Santander Track&Field Run Series

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series realiza mais uma edição da já tradicional corrida vertical no Farol Santander em São Paulo. A etapa acontece neste domingo, 1º de dezembro, e as últimas vagas podem ser adquiridas no aplicativo da TFSports– plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. A grande novidade fica por conta da entrada da prova no ranking internacional de corridas verticais WTR.

Com expectativa de mais de 700 atletas, a largada está prevista para às 7h30 em diversas baterias. A premiação é feita por tempo: quem finalizar o percurso em menos tempo é o grande vencedor. Na única corrida vertical do circuito, os corredores sentem a emoção em cada um doa 578 degraus (26 andares) e a grande recompensa é apreciar a vista única de São Paulo no topo do mirante. A TFSports estará presente com diversas ativações, para tornar essa experiência ainda mais incrível, como apresentação de música ao vivo e um espaço de massagem.

Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha personalizada e camiseta finisher. As entregas dos kits acontecem nos dias 29 e 30 de novembro na Loja Track&Field do Shopping Iguatemi São Paulo. As últimas vagas estão disponíveis para inscrição no aplicativo da TFSports:

Serviço Etapa Farol Santander

Data: 01/12/2024

Percurso: 26 andares, 578 degraus

Horário: 7h30

Inscrições: App TFSports