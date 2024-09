Tempo seco e poluição: como isso afeta a saúde das crianças

Nos últimos meses, temos observado um aumento preocupante nas internações e agravamento de doenças respiratórias em crianças devido à poluição do ar e ao tempo seco. Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), crianças expostas a altos níveis de poluentes têm duas vezes mais chances de desenvolver problemas respiratórios e dados do Ministério da Saúde apontam que as internações de crianças menores de 5 anos por doenças respiratórias, como asma e bronquite, cresceram significativamente em regiões urbanas.

Isso porque, segundo o pediatra Dr. Ricardo Abreu, a poluição deixa o sistema respiratório saturado e incapaz de realizar a função de filtrar partículas e impurezas, atrapalhando assim, o bom funcionamento das defesas do corpo e causando danos diretos à saúde. O resultado? “Nos pequenos, os sintomas podem ser diretos, desde coriza, obstrução nasal, coceira e sangramento nas narinas, tosse, secas ou produtivas, e até falta de ar e de disposição”, afirma o especialista.

Inevitavelmente as crianças atópicas, já extremamente predispostas a desencadeamento de crises, são as mais vulneráveis, segundo o pediatra. “Nesse caso, as mucosas respiratórias dessas crianças já são cronicamente inflamadas e sensíveis e, devido a um grande número de partículas no ar, a incidência de crises graves e internações aumenta exponencialmente”, diz Dr. Ricardo.

Ainda existem poucos estudos com resoluções concretas sobre como a poluição afeta o sistema cognitivo das crianças, contudo, resultados preliminares mostram que a exposição do corpo a partículas de poluição, a longo prazo, mantém um status inflamatório constante, com lesões principalmente nas regiões da substância branca do sistema nervoso central, podendo gerar disfunções em áreas cognitivas e de comunicação verbal.

“A exposição à poluição, a longo prazo, pode gerar problemas tanto relacionados ao crescimento e nutrição, uma vez que o número de infecções no ano aumenta, exigindo do corpo recursos que seriam utilizados no desenvolvimento físico, quanto aos sistemas neurológico e respiratório”, afirma o especialista.

Para amenizar os efeitos do tempo seco o pediatra indica hidratação adequada, constante lavagem nasal, evitar atividades ao ar livre, além de limpeza da casa e objetos da criança para impedir o acúmulo de poeira. “A boa hidratação do corpo fornece uma saúde melhor às nossas mucosas. Além disso, a lavagem nasal ao final do dia é uma importante arma, em dias mais secos ou de maior concentração de poluentes. Outro recurso válido é a utilização do umidificador de ar, pois as partículas mais úmidas tornam-se pesadas, e caem ao chão, diminuindo seu índice de dispersão e chance de serem aspiradas.” completa Dr. Ricardo.