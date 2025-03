Tebet: O Brasil não só tem tudo pra dar certo, como vai dar certo

O “Bom dia, Ministra” desta terça-feira, 25 de março, recebeu a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. Entrevistada por radialistas e profissionais de portais de notícias de várias regiões do país, ela abordou temas como orçamento da União, emendas parlamentares, investimentos públicos, retomada de programas sociais e crescimento econômico.

“A gente precisa mostrar o Brasil real, e o Brasil real é o Brasil que está dando certo. Eu conheço as potencialidades do Brasil e já está dando certo. É só fazer uma comparação de como nós estávamos há alguns anos e como estamos hoje. O Brasil não só tem tudo pra dar certo, como vai dar certo”, enfatizou a ministra.

A ministra enfatizou a recente aprovação do Orçamento de 2025, destacando que o processo envolveu negociações com o Congresso Nacional. Tebet assegurou que os programas sociais e investimentos estão garantidos. “Não vai faltar um centavo para o Bolsa Família”, registrou.

A previsão de orçamento total é de R$ 5,8 trilhões, com teto de despesas sujeitas ao arcabouço fiscal de R$ 2,2 trilhões e uma folga de recursos (superávit) estimada em R$ 15 bilhões. Em relação a vetos no orçamento, Tebet destacou que “sempre tem alguns”, mas que não haverá problemas. “O governo está satisfeito porque é um governo democrático que sabe que se faz orçamento em parceria com o Congresso Nacional”, afirmou.

ROTAS DE INTEGRAÇÃO — A ministra ressaltou a importância da integração sul-americana por meio das Rotas de Integração — que reforçarão o comércio com os países da América do Sul e o acesso do Brasil aos mercados do continente asiático. “Essa vai ser, provavelmente, a maior entrega do governo do presidente Lula. As Rotas de Integração Sul-Americana estão com obras no PAC. São mais de 170, mas as essenciais são um pouco mais de 30. Nós vamos conseguir inaugurar uma perna de cada uma das cinco rotas até o final de 2026 integrando o Brasil com a América do Sul”, observou Tebet.

ESTÍMULO AO CONSUMO — Além disso, Tebet destacou as medidas para estimular o consumo dos brasileiros, influenciando a economia do país, como o programa Crédito do Trabalhador e a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. “A questão do consignado da iniciativa privada não é só questão de justiça, é questão de poder, diante de dados que temos de que a população está altamente endividada com juros mais altos. Que ele possa trocar uma dívida com juros altíssimos por uma dívida mais barata e liquidar essa dívida mais rápido”, comentou Tebet.

MUDANÇA DO CLIMA — Outro tema de destaque foi a relação entre o crescimento econômico e preservação ambiental. A ministra ressaltou os avanços no combate ao desmatamento e o equilíbrio entre agronegócio e meio ambiente. Para a ministra, o agronegócio brasileiro irá assegurar o crescimento do PIB brasileiro e é fundamental que o setor atue em conformidade com a sustentabilidade. “Nos últimos 35 anos, perdemos metade das áreas alagáveis do Pantanal. Não é discurso, é realidade. Estamos falando de perdas de vidas da fauna, da flora. Esse é o cenário que temos que enfrentar. O agronegócio, o verdadeiro agronegócio, é sustentável, porque se não for sustentável, não cuidar dos mananciais da sua terra, dos rios que ele percorre, ele não produz”, afirmou.

COP30 – Sobre a Conferência do Clima, a COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA), Simone Tebet enfatizou que será a grande oportunidade de o país mostrar ao mundo a floresta amazônica e garantir ajuda para preservá-la. “A COP30 vai ser uma grande oportunidade de o Brasil mostrar para as maiores autoridades do mundo o que é a floresta amazônica. Acho que esse é o grande legado, mais do que qualquer outra coisa. E a partir daí nos ajudarem a preservar a floresta. Nós temos avançado muito nessa pauta, especialmente na diminuição do desmatamento ilegal”, observou Tebet.

PLANEJAMENTO — Ao destacar o futuro da economia brasileira, a ministra reforçou a necessidade de planejamento. Para isso, o governo está trabalhando com a Estratégia Brasil 2050 para garantir o crescimento sustentável e dobrar o PIB per capita nos próximos 25 anos. “O governo do presidente Lula me deu carta branca, ouvindo a sociedade brasileira, de construirmos pela primeira vez uma estratégia do Brasil que queremos nos próximos 25 anos. E não é para os próximos 25 anos. É que Brasil que nós queremos já para 2026, para 2030, 2035”, afirmou.

HARMONIA – A Estratégia busca integrar e harmonizar planos setoriais e regionais para proporcionar maior previsibilidade no ambiente de negócios. “Nós estamos andando o Brasil nas capitais fazendo a seguinte pergunta: ‘Que Brasil queremos a partir do ano que vem e como fazer para chegar lá’. Então, a meta que temos que nos impor é dobrar o PIB per capita para nos igualarmos aos países desenvolvidos”, declarou Tebet.

MULHERES – Para alcançar essa meta, uma das prioridades é a inclusão de, pelo menos, 60% das mulheres no mercado de trabalho. “É possível dobrar o PIB per capita, é ousado, até 2050. Não é tarefa fácil. Mas se a gente quiser acabar com a miséria, diminuir a pobreza, garantir dignidade e comida na mesa, a gente tem que realmente mirar essa meta”, pontuou Tebet.

FISCALIZAÇÃO — A ministra também mencionou os desafios do Governo Federal quanto à sonegação de impostos. De acordo com Tebet, o uso de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial, que passará a ser usada pela Receita Federal, irá contribuir para uma fiscalização mais eficiente. “É muito dinheiro que pode ser usado para políticas públicas, para atender vocês do BPC, da aposentadoria, as obras para chegar a creche lá na ponta, o hospital não faltar remédio, zerar filas de exames, cirurgias e consultas no SUS. Tudo isso precisa de dinheiro. Temos um dever de casa com o Congresso Nacional. Não é uma tarefa fácil, mas ela precisa ser enfrentada”, destacou a ministra.

POLÍTICA MONETÁRIA – Questionada sobre os impactos da política monetária na economia, Simone Tebet comentou sobre o aumento da taxa Selic e da atual situação global, que envolve instabilidades políticas e conflitos internacionais. “O mundo está inflacionado, tensionado. Temos que saber como vão ser as relações comerciais, dentro dessa nova ordem mundial que o governo americano está querendo impor, do nacionalismo, e isso tem impacto, também, nos juros do Brasil”, destacou.

INFLAÇÃO — Em relação à inflação, a ministra ressaltou medidas como a isenção de impostos para produtos da cesta básica, a tarifa zero de importação para alguns alimentos e a flexibilização de regras para comercializar produtos entre os estados, como ações que vão fazer fazer efeito em breve para a população. “Temos que mirar o centro da meta de inflação, alcançar três. Essa inflação tem que baixar de cinco e de forma urgente. Não é simples, mas precisamos colocar como dever de casa e fazemos isso na equipe econômica, porque inflação é um imposto mais perverso para os mais pobres”, disse.

EMENDAS — Outro ponto abordado pela ministra foram os impactos das emendas parlamentares sobre o orçamento público. Segundo a ministra, a divisão dos recursos precisa ser repensada para evitar que políticas essenciais fiquem comprometidas. Tebet explicou que cerca de R$ 60 bilhões foram destinados a emendas parlamentares, valor equivalente ao reservado para investimentos públicos. “Acho que é uma discussão que temos que fazer com toda a honestidade, serenidade, sem polarização, mas temos que fazer com responsabilidade para ver até que ponto essas emendas estão sendo distribuídas para chegar nos locais onde mais precisam.”

TRANSPARÊNCIA — Tebet também defendeu maior transparência e rastreabilidade na aplicação desses recursos. “Não é que hoje as emendas são escondidas, não são, elas têm transparência. Mas precisam de uma forma de ser apresentada à sociedade, para que a sociedade possa realmente entender e não ficar ali nos meandros das dificuldades dos juridiquês. Não é só transparência, é questão de rastreabilidade”, declarou Tebet.

PARTICIPANTES — O “Bom dia, Ministra” desta terça teve a participação das rádios Nacional Brasília, Amazônia e Alto Solimões/EBC; Massa (Campo Grande/MS); Band News (São Paulo/SP); Gaúcha (Porto Alegre/RS); Rauland (Belém/PA); e os portais BNews (Salvador/BA) e O Dia (Rio de Janeiro/RJ).