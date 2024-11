Simone Tebet: Ataques à democracia não são feitos por ‘lobos solitários’

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, manifestou-se acerca dos recentes atentados na Praça dos Três Poderes, destacando que tais ações contra a democracia não são orquestradas por indivíduos isolados. Em sua declaração, Tebet enfatizou a importância de reconhecer os sinais que incentivam esses ataques e reforçou a necessidade de vigilância constante na defesa democrática.

“Nos ataques à democracia, os responsáveis nunca agem sozinhos. Sempre há um estímulo externo que os encoraja. O ocorrido na Praça dos Três Poderes é mais um alerta de que, enquanto tais incentivos persistirem, não podemos baixar a guarda na luta pela democracia”, publicou em sua rede social no X (anteriormente conhecido como Twitter).

No ataque à democracia, os “lobos” nunca são solitários. Há, sempre, um “apito” a encorajá-los. O que aconteceu ontem na Praça dos Três Poderes foi mais um sinal de alerta de que, enquanto permanecerem esses “apitos”, a luta democrática não permite qualquer tipo de trégua. — Simone Tebet (@simonetebetbr) November 14, 2024

Apesar do incidente, o governo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva manteve suas atividades inalteradas. Nesta quinta-feira, o presidente seguiu com a programação oficial e recebeu as credenciais dos embaixadores do G20.

No que diz respeito à agenda ministerial, Simone Tebet não possui compromissos oficiais programados para hoje. Entretanto, sua equipe está engajada no desenvolvimento de um pacote de medidas fiscais em parceria com o Ministério da Fazenda, cujo anúncio ainda aguarda definição de data.