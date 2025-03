SP impulsiona mulheres no mercado de trabalho: mais de 750 mil oportunidades

Em celebração ao Mês Internacional da Mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo reforça seu compromisso em trabalhar políticas públicas que promovam a autonomia econômica das mulheres e a redução das desigualdades no mercado de trabalho. Por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), houve mais de 750 mil encaminhamentos de mulheres a oportunidades de emprego em todo o Estado desde de 2023. Do total dos encaminhamentos feitos pelos PATs, as mulheres representam 45,5%.

A subsecretária de Inclusão Produtiva e Empregabilidade da SDE, Mariana Rodrigues, destaca a importância de iniciativas voltadas à inserção feminina no mercado. “O acesso ao emprego formal e à qualificação profissional é essencial para a construção de um mercado de trabalho mais justo e igualitário. Nosso compromisso é garantir que nenhuma mulher fique para trás”, afirma.

Para Joyce de Melo Araújo, mãe de dois filhos e moradora de Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo, a atuação do PAT foi determinante na sua recolocação profissional após o encerramento do contrato da empresa em que trabalhava. “O PAT me deu a oportunidade que eu precisava. Hoje, estou empregada na minha área, com todos os direitos garantidos e condições dignas de trabalho”, conta Joyce, que conquistou uma vaga de assistente administrativo, com salário compatível com sua experiência e registro formal.

Ela explica que enfrentou muitas dificuldades para conseguir um emprego devido à maternidade, algo que não aconteceu com o marido. “Os obstáculos aumentaram depois que me tornei mãe pela primeira vez. Encontrei muitas portas fechadas, foram quase três anos para retornar ao mercado”, relata Joyce, que aponta o fato de ser mãe como o seu principal impulsionador para querer e precisar trabalhar.

Para se candidatar a uma vaga de emprego no PAT, é necessário levar documentos como RG, CPF e Carteira de Trabalho. O programa conta com mais de 200 unidades distribuídas pelo território paulista. Os endereços podem ser consultados em desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats.