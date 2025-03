Cate SP oferece mais de 2.000 vagas de emprego

A segunda quinzena de março finaliza com mais de 2.200 vagas de emprego aos moradores da cidade de São Paulo, que estão em busca de emprego. As candidaturas podem ser realizadas no Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, até 26 de março, quarta-feira. Os salários variam entre R$ 1.000 (estágio de operador de telemarketing) e R$ 3.842 (encarregado de obras). As áreas de atuação são comércio, serviços, construção civil, saúde, entre outros. Para se candidatar, basta realizar o cadastro no Portal Cate ou comparecer a uma das 44 unidades da rede, que incluem postos fixos e móveis. No atendimento presencial é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser tanto física quanto digital.

São 485 vagas para quem deseja trabalhar na área da limpeza. São aceitos candidatos com ou sem experiência prévia e grande parte das empresas contratam também quem não tem ensino fundamental completo. Os salários variam entre R$ 1.030 e R$ 2.303.

Para quem busca trabalhar como atendente têm mais de 200 vagas abertas. A maioria pede ensino médio completo, mas não exige experiência. São oportunidades para todas as regiões de São Paulo e as remunerações estão entre R$ 1.518 e R$ 2.012.

Na área de cozinha são mais de 40 vagas abertas. Os salários são de R$ 1.645 até R$ 2.300. Todas essas vagas são permanentes e a maioria aceita pessoas de até 50 anos de idade.

150 vagas no Contrata SP

A empresa Teleperformance está com 150 vagas disponíveis exclusivas para pessoas com deficiência. Os cargos são para operadores de atendimento ativos e receptivos. Há também vagas para quem é bilíngue (com inglês, espanhol ou português fluente). Os locais de trabalho são zona oeste, sul e leste. Para participar do processo, não é necessário possuir experiência, mas o ensino médio completo é exigido.

Os salários podem chegar até R$ 1.900 para vagas convencionais e para vagas bilíngue até R$ 2.808. Além disso, são oferecidos benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche e mais. O processo seletivo acontece no dia 28 de março, das 09h às 16h, e os candidatos podem se inscrever no Portal Cate até a véspera do evento.

Vagas para ciclofaixa

Outra oportunidade no Cate para quem deseja fazer uma renda extra são 40 vagas para trabalhar na ciclofaixa da cidade de São Paulo aos domingos e feriados, em regime intermitente (CLT). As oportunidades são para o cargo de auxiliar de tráfego (Bandeirinha) e Bikers (ajuda na cobertura da equipe e fazem a travessia com a bicicleta). Para se candidatar, é necessário ter o ensino fundamental completo. As vagas estão distribuídas em diferentes regiões da cidade, incluindo o Centro (Consolação, Paraíso e Liberdade), zona leste (Brás, Pari, Mooca, Patriarca e Itaquera) e zona norte (Tucuruvi, Jardim São Paulo, Santana, Carandiru, Canindé e Vila Maria).

A remuneração diária é de R$ 135, mais vale-transporte (R$10), vale-refeição (R$23) e vale-alimentação. O horário de trabalho é das 7h às 16h. Um diferencial na contratação é possuir bicicleta própria. O processo seletivo será realizado no Cate Central – Avenida Rio Branco, 252, Campos Elíseos (próximo à estação República do Metrô), no dia 25 de março, às 9h. Para participar, é necessário retirar a carta de encaminhamento em qualquer unidade do Cate até a véspera da seleção.

Serviços

Processos Seletivos Cate

Inscrições até 26 de março (quarta-feira), 18h

Portal Cate

Zona Central

· Cate Central – Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

· Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)

Zona Norte

· Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

· Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

· Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

· Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus (Descomplica SP)

· Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

· Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

· Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

· Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

· Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conjunto Habitacional Jova Rural

· Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)

Zona Sul

· Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

· Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

· Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

· Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

· Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

· Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

· Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

· Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

· Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

. Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

. Cate CIC Sul – Rua José Manoel Camisa Nova, 100

Zona Leste

· Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

· Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

· Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

· Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

· Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

· Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

· Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

· Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora (Descomplica SP)

· Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

· Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu (Descomplica SP)

· Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

· Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

· Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

· Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)

· Cate Pinheirinho D’agua – Rua Camillo Zanotti (CEU)

Confira as vagas de emprego aqui

Para agendamento de atendimento nas unidades do Cate no Descomplica SP, acesse: Descomplica SP