Teatro Municipal de Santo André recebe programação especial nesta quarta-feira (2)

Nesta quarta-feira (2), o Teatro Municipal de Santo André Flavio Florence recebe o espetáculo “Quincas Borba”, baseado no clássico de Machado de Assis, em uma montagem da Cia. Brittos Produções. O espetáculo, que acontece às 10h30, tem ingressos a R$ 30, com meia-entrada a R$ 15, que poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro.

A peça conta a história do professor Rubião, que após a morte do amigo Quincas Borba, recebeu toda a sua fortuna. O dinheiro vem acompanhado, no entanto, do compromisso de cuidar do cachorro, também chamado Quincas Borba. Subitamente enriquecido, Rubião se muda para o Rio de Janeiro e já na viagem conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, que se compromete a apresentar-lhe a corte e cuidar para que ele não seja alvo de aproveitadores.

Pequeno Príncipe – Um dos mais amados personagens da literatura infantil, “O Pequeno Príncipe”, também se apresenta nesta quarta-feira, no Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence, mas em dois horários, às 9h e às 14h. Ingressos também a R$ 30, com meia-entrada a R$ 15, poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro.

O clássico, escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry, conta a história de um piloto de avião que, após uma pane em sua aeronave, é obrigado a fazer um pouso forçado no meio do deserto do Saara. O aviador, solitário, tem pouco tempo para fazer os reparos necessários antes que seu estoque de água termine. É nesse cenário tenso que surge, inesperadamente, um menino em busca de um carneiro. Aos poucos, o pequeno príncipe revela ao surpreso piloto, sua fantástica história: sua vida no pequeno asteróide B-612, suas viagens antes da chegada à Terra e, especialmente, suas preocupações e reflexões.

Contação de histórias – Os clássicos da literatura também são o foco da contação de história que acontece na biblioteca da Vila Humaitá (Rua Guerra Junqueira, 366), na quarta-feira, às 10h, mas com uma abordagem diferenciada da Cia. Ruído Rosa. O grupo apresenta a história “Heróica” que traz a adaptação de diversas histórias de heróis clássicos, como Rei Arthur, Hércules, D’Artagnan e Robin Hood, colocando as mulheres como protagonistas, construindo a própria heroína da história.

A atividade, gratuita, é acompanhada por interprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e faz parte do projeto A Heroína da História, executado através do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo.

A Cia. Ruído Rosa possui 18 anos de experiência em contações de histórias, já foi premiada por diversos editais culturais e contratada por importantes equipamentos e instituições culturais.

Serviço

Espetáculo “Quincas Borba”

Data: 2/10 (quarta), às 10h30

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, 1 – Centro

Espetáculo “O Pequeno Príncipe”

Data: 2/10 (quarta), às 9h e às 14h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, 1 – Centro

Heróica! Contação de História Inclusiva

Data: 2/10 (quarta), às 10h

Classificação: livre

Gratuito

Biblioteca Vila Humaitá

Rua Guerra Junqueira, 366 – Vila Humaitá