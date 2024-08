Teatro Municipal de Santo André recebe Orquestra Sinfônica no final de semana

O Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebe neste sábado (24), às 19h30, e no domingo (25), às 11h, a Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) com o concerto Barroco & Cia. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro. Cada pessoa tem direito a dois ingressos.

Sob a regência do maestro Abel Rocha, a Sinfônica de Santo André apresentará um programa dedicado à música barroca, com uma formação quase camerística, na qual os músicos atuam quase sempre como solistas. A música barroca está situada no período entre o final do século XVI e início do século XVII, de 1600 a 1750.

Das obras consagradas do repertório do músico alemão Johan Sebastian Bach, um dos principais compositores do movimento, a Sinfônica vai apresentar a Suite Orquestral nº 2 e o Concerto de Brandemburgo nº 1, que dialogam com a Suite Française de Francis Poulenc, formando uma coleção de danças barrocas que conta até mesmo com um cravo em sua instrumentação.

Por último, o programa traz “Una voce poco fa” da ópera “O Barbeiro de Sevilha”, a mais célebre ópera de Giachino Rossini, que teve sua estreia em 1816.

Programa – Barroco & Cia

J.S. Bach – Concerto de Brandenburgo nº 1 (18′)

J.S. Bach – Suite Orquestral nº 2 (20′)

F. Poulenc – Suite Francesa (12′)

G.Rossini – “Una voce poco fa”, da ópera “O Barbeiro de Servilha” (7′)

Serviço

Sinfônica de Santo André – Espetáculo Barroco e Cia

Data: sábado (24), às 19h30, e domingo (25), às 11h

Local: Teatro Municipal de Santo André Maestro Flávio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Ingressos gratuitos, distribuídos com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro