Teatro Municipal de Santo André recebe espetáculo Allan Kardec – Um Olhar Para a Eternidade

Neste domingo (8), o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, apresenta, às 19h, o espetáculo “Allan Kardec – Um Olhar Para a Eternidade”. A peça é uma homenagem à vida e obra de Hippolyte León Denizard Rivail, conhecido mundialmente pelo pseudônimo de Allan Kardec. Interpretado por Rogério Fabiano, Kardec foi um educador, escritor e tradutor francês que, no século XIX, se dedicou ao estudo e à observação de fenômenos espíritas.

Escrito por Paulo Afonso de Lima e sob a direção de Ana Rosa, a apresentação proporciona uma reflexão sobre a espiritualidade e a busca pelo conhecimento, características que marcaram a trajetória do personagem.

Os ingressos poderão ser adquiridos na Bilheteria Express, pelo site https://www.bilheteriaexpress.com.br/ ou no dia do evento a partir das 14h. A classificação etária é 12 anos e os valores vão de R$ 40 a R$ 80. O Teatro Municipal está localizado na Praça IV Centenário, s/n, no Centro de Santo André.

Serviço

Peça Allan Kardec – Um Olhar Para a Eternidade

Data: 8/9 (domingo)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Classificação: 12 anos

Ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/