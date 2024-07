Teatro Municipal de Santo André apresenta “Amigos de 60 que 70 chegar aos 80”

O Espetáculo, dirigido por Hussein Said Charhour, renomado diretor cênico com 20 anos na dramaturgia e, ganhador do prêmio “Mentes brilhantes”, exalta o grande momento da MPB, através de encenação teatral e música com banda ao vivo, comandada pelo grande diretor musical João Paulo Godoy, ganhador do premio de melhor curta metragem na Inglaterra. O Tributo remete a uma época onde os amigos e ícones Wilson Simonal, Elis Regina, Jorge Bem, Gal Costa e Jair Rodrigues faziam sucesso, na década de 60 e 70, no cenário nacional e internacional, cantando no beco das garrafas, programas de Tv e festivais.

Com um Repertório Musical de:

• Elis Regina: Madalena, Aguas de Março, Como Nossos pais, Maria Maria entre outros;

• Wilson Simonal nosso eterno Showman, com: Sá Marina, Meu Limão Meu Limoeiro, Tonga da Mironga entre outros clássicos;

• Gal Costa: Que pena, Um dia de domingo e Baby;

• Jorge Ben: País Tropical, Paz e Arroz;

• Jair Rodrigues: Deixa isso pra lá, A voz do Morro e Upa Neguinho.

Elenco Artístico:

Interprete: Claudio Ventura

Interprete Convidada: Cibele Rios

Banda Completa:

Guitarra | Baixo | Bateria | Piano | Sax | Trompete | Percussão Backvocals:

Raphael Boaventura

Thauane Souza

Dançarinos:

Debora Regina Boaventura

Magoo o Grande

Serviço

Local: Teatro Municipal Maestro Flávio Florence Endereço: Paço Municipal de Santo André

Horário: 20:30

Valor do ingresso: R$90,00 inteira R$45,00 meia

Vendas: Sympla e bilheteriaexpress