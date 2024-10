Teatro Conchita de Moraes recebe espetáculo gratuito “Eu Telma” nesta sexta

O Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, recebe nesta sexta-feira (25), às 19h, o espetáculo “Eu Telma”. A peça, escrita e dirigida por Nicole Marangoni, destaca a conexão profunda entre a filha cuidadora e seu pai, oferecendo uma visão sensível sobre o fim da vida. O espetáculo é gratuito e acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Profissional de teatro desde 2008, Nicole criou o solo teatral que explora as dimensões do cuidado e busca ressignificar a ideia de finitude, ao abordar a fragilidade e a ternura dos momentos finais da vida, em uma mescla de realidade e ficção. Diferente do monólogo, o solo possibilita a participação de mais de um ator.

Rafael Latorre/Divulgação

Atualmente, a atriz está no curso de Bacharelado em Artes Cênicas na Unesp. Já atuou como palhaça, gestora e proponente (Pronac 171685) da TrupeCali de 2016 a 2020. Através do projeto Palhiare, trabalhou no Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

Em 2020, dirigiu seu primeiro curta-metragem, Bolha, escrito por Anna Toledo e escolhido pela crítica como o melhor filme no DMOFF, festival internacional de cinema online criado para cineastas promoverem seu trabalho por meio de uma plataforma online.

Foi docente no curso de Produção Cultural do programa +Qualificação da Fundação das Artes São Caetano do Sul em 2023, bem como dramaturga, diretora e atriz no espetáculo infanto-juvenil Lua Vermelha.

Serviço

Espetáculo teatral “Eu Telma”

Data: 25/10 (sexta-feira), às 19h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Praça Rui Barbosa, nº 12 – Santa Teresinha

Indicação: 14 anos

Acessível em Libras

Gratuito