Tarde de sábado (25) começa com sol e calor

A capital paulista tem início de tarde com termômetros marcando 30°C de temperatura média e umidade relativa do ar em torno dos 58%, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A máxima chega aos 31°C.

No momento, não chove na cidade e o radar meteorológico não indica a presença de instabilidades significativas no interior do estado. Este cenário muda nas próximas horas, em função da combinação do calor e umidade, associados ao sistema pré-frontal, com a presença de áreas de baixa pressão atmosférica sobre o estado, que deve favorecer a formação de temporais na cidade durante a tarde.

Há potencial para chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento e queda de granizo, alagamentos, transbordamento de rios e córregos, enxurradas em vias públicas, escorregamentos de encostas e queda de árvores.

Em caso‎ de‎ emergência,‎ ligue: 199 Defesa Civil, 192 SAMU, 193‎ Corpo de Bombeiros, 190‎ Polícia Militar,‎ 153‎ Guarda Civil Metropolitana‎ e 0800‎ 727 2120‎ ENEL. Para‎ mais‎ informações,‎ você também‎ pode‎ ligar‎ para a central‎ SP156.

Dados do CGE mostram que janeiro acumulou até o momento 116,8 mm de chuva, o que corresponde a 45,4% dos 257,3 mm esperados para o mês.