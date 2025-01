Previsão do Tempo: fim de semana com chuvas e altas temperaturas em todo o Brasil

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana que se aproxima será marcado por chuvas em diversas regiões do Brasil, possivelmente acompanhadas de trovoadas isoladas.

Particularmente nos estados do Amazonas e Pará, um alerta meteorológico laranja foi emitido, indicando perigo potencial devido à expectativa de chuvas intensas que podem alcançar até 100 milímetros por dia (mm/dia), além de ventos fortes com velocidades de até 100 quilômetros por hora (km/h).

As temperaturas, por sua vez, devem permanecer elevadas ao longo deste período, especialmente nas regiões centro-norte do país, onde os termômetros podem ultrapassar os 30 graus Celsius (°C). No estado do Rio de Janeiro, a previsão indica máximas que poderão atingir 38°C tanto neste sábado (25) quanto no domingo (26).

O Inmet ressalta que, apesar das chuvas esperadas em várias áreas, alguns estados terão um fim de semana caracterizado por um céu nublado. Isso é especialmente evidente no interior da Bahia, no Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Nestas capitais, as temperaturas máximas devem variar entre 33°C, 35°C e 32°C, respectivamente.

Com relação às tempestades, a meteorologia alerta que a combinação de altas temperaturas com uma umidade elevada pode aumentar a probabilidade de ocorrência de fenômenos severos, como raios e queda de granizo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Em virtude desse cenário, foi emitido um aviso meteorológico amarelo, indicando perigo potencial. Este alerta inclui a possibilidade de precipitações que podem chegar a 50 mm em um único dia e ventos com rajadas de até 60 km/h.