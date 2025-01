São Paulo cria Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação do Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos (CePRAM), uma iniciativa que visa utilizar a tecnologia e a modernização para a proteção da vida humana. O novo centro será administrado pela Defesa Civil do estado e contará com uma equipe de especialistas, incluindo meteorologistas, hidrólogos e geólogos.

Atualmente, São Paulo possui sete radares meteorológicos em operação, sendo que dois deles foram recentemente adquiridos: um em Ilhabela, com um investimento de R$ 10 milhões, e outro em Campinas, que custou cerca de R$ 4 milhões. Entre os sete radares, a gestão é compartilhada entre diversas instituições, com um operado pela SP Águas, dois pela Universidade de São Paulo (USP), três pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e um pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Com a implementação do CePRAM, todos esses equipamentos serão integrados, permitindo que as informações geradas sejam centralizadas em um único local. Essa centralização proporcionará uma cobertura meteorológica abrangente para todo o território paulista. A proposta é aprimorar a capacidade de previsão de fenômenos climáticos extremos e melhorar a comunicação de alertas à população.

O novo centro funcionará sob a coordenação da Defesa Civil e será apoiado por profissionais dos institutos paulistas. Eles se juntarão à equipe já existente no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE). Essa integração irá aumentar a capacidade técnica do estado na elaboração de boletins meteorológicos, possibilitando alertas mais precisos em situações de eventos climáticos severos, como chuvas intensas, vendavais ou granizo.

O coronel PM Henguel Pereira, coordenador estadual da Defesa Civil, destacou: “Desde o início da gestão do governador Tarcísio de Freitas, temos trabalhado na integração das nossas operações. Esse foi um pedido expresso do governador. A colaboração entre a Defesa Civil e as Secretarias tem possibilitado um trabalho em conjunto eficaz, exemplificado pela criação do Gabinete de Crise. Esta união traz resultados positivos em prevenção e resposta às mudanças climáticas. Com o novo centro moderno, seremos referência para outros estados e poderemos oferecer um serviço com mais qualidade ao povo paulista.”