São Paulo intensifica modernização dos radares meteorológicos

O Estado de São Paulo tem se mostrado proativo diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, intensificando a modernização de seu sistema de monitoramento meteorológico. A Defesa Civil do estado anunciou a ampliação de seus radares, que são essenciais para o acompanhamento de chuvas, ventos e ondas de calor.

Campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas

No último mês de dezembro, o Governo de São Paulo lançou a campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas“, que incorpora novos programas e colaborações, além de um investimento significativo de R$ 64,3 milhões. Desse total, R$ 18 milhões estão destinados à instalação de novos radares em diversas regiões do estado.

A Defesa Civil prevê a aquisição de três novos radares em colaboração com a SP Águas. Os recursos financeiros são provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Dentre os novos equipamentos, dois substituirão radares existentes na Região Metropolitana, especificamente na Universidade de São Paulo (USP), tanto no campus da Cidade Universitária quanto na USP Leste. A iniciativa visa aprimorar a precisão temporal e espacial das previsões de chuvas, bem como melhorar o sistema de alerta para enchentes e inundações operado pela SP Águas.

O terceiro radar será instalado no Guarujá, abrangendo uma área de 50 quilômetros. Além disso, um novo radar em Campinas proporcionará um monitoramento completo e emitirá alertas em tempo real a cada 10 minutos sobre o volume e a intensidade das chuvas. Este equipamento é resultado da colaboração entre a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Agência Metropolitana de Campinas (AgemCamp), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH).

Aumento na Rede de Monitoramento Meteorológico

Desde o ano passado, o governo tem implementado uma série de melhorias na rede de monitoramento meteorológico. Em 2023, foi instalado um radar em Ilhabela com capacidade para monitorar todo o Litoral Norte do estado. Além disso, há planos para atualizar as estruturas em Bauru e Presidente Prudente. Esses radares desempenham um papel vital na prevenção de desastres naturais, oferecendo dados que podem ser cruciais para salvar vidas.

O radar localizado em Ilhabela consegue prever eventos climáticos em um raio de até 120 km, enquanto o radar de Campinas possui um alcance de até 100 quilômetros.

A operação do radar móvel em Bauru é resultado da parceria entre o Instituto de Estudos Avançados do Mar (IEAMar) e o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), com manutenção realizada pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Avanços em Diversas Áreas Governamentais

Em 2024, o governo estadual tem se empenhado em estabelecer um ambiente propício para novos investimentos, impulsionando oportunidades e promovendo dignidade social. O plano “SP na Direção Certa” orienta as ações governamentais visando equilíbrio fiscal e modernização administrativa.

São Paulo atingiu recordes históricos nos leilões dos últimos 25 anos, totalizando R$ 340 bilhões em investimentos destinados a áreas como educação, infraestrutura rodoviária e saneamento básico. Um dos marcos dessa gestão foi a desestatização da Sabesp, antecipando em quatro anos a universalização dos serviços de água e esgoto para milhões de paulistas.

Na área da saúde, foram realizadas cerca de 3.200 cirurgias diariamente, resultando em uma redução significativa no tempo de espera para procedimentos especializados. Na educação superior, foram abertas 30 mil novas vagas através do programa Provão Paulista.

Com relação à segurança pública, o estado incorporou 7.800 novos policiais ao efetivo em 2024, representando o maior crescimento dos últimos 14 anos. O programa Casa Paulista destacou-se como a maior iniciativa habitacional do estado, resultando na entrega de mais de 50 mil moradias.

No setor agropecuário, São Paulo se consolidou como o principal exportador do Brasil e liberou aproximadamente meio bilhão em crédito para impulsionar esse segmento. O Metrô da capital recebeu investimentos recordes nos últimos cinquenta anos com quatro obras simultâneas sendo executadas.

Ao todo, o programa Bom Prato tem atendido mensalmente 3,2 milhões de refeições e novas unidades estão sendo inauguradas. Para estimular o turismo, o estado destinou R$ 2 bilhões em créditos no setor cultural e lançou o CULTSP PRO, voltado à formação profissional no campo cultural.