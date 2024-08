Tanoshii Day agita o Shopping Praça da Moça

O Shopping Praça da Moça preparou um verdadeiro circuito de atividades para quem ama o universo geek. Localizado em Diadema, no ABC Paulista, o centro de compras realiza, neste final de semana, nos dias 24 e 25/08, diversas atividades voltadas ao mundo do cosplay, anime, além de um workshop de mangá.

Prato cheio para a comunidade nerd, o evento, que é gratuito, acontecerá no “Espaço Cultural” do shopping. O termo “Tanoshii” em tradução livre significa diversão e vem com a proposta de proporcionar momentos de alegria para os frequentadores do centro de compras.

Cosplayers são esperados no evento que contará com backdrop para que os visitantes possam tirar fotos e, ainda, terá uma organização para que as pessoas possam utilizar adereços da escola Tanoshii Mangá. Uma equipe ficará disponível para interagir e tirar dúvidas do público

O evento ainda contará com o karaoke “Animeke”, desfile de cosplayers, um pocket show com a banda Japomné que tocará músicas famosas sobre a temática do evento como animes, tokusatsu, loja com produtos do universo geek, além de caricaturas em mangá com valor acessível ao público e workshop de mangá, que deverá ter inscrição prévia via sympla.

“Com este evento trazemos a proposta de proporcionar um fim de semana repleto de diversão com atividades para toda a família”, conta o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima.

Serviço: Tanoshii Day.

Sábado (24/08)

Oficina mangá: 15h às 15h30, 15h45 às 16h15 (vagas limitadas)

Animeke: 17h às 18h

Apresentação da Banda Japomné: 18h às 19h30

Fotos cosplay: 20h às 21h

Domingo (25/08)

Oficina mangá: 14h30 às 15h, 15h15 às 15h45. (vagas limitadas)

Cosplay: 16h45 às 19h

Animeke (Karaokê com músicas de anime): 19h às 20h

Onde: Shopping Praça da Moça — Espaço cultural – Localizado ao lado da loja Pernambucanas.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.