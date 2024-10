Taka Yamauchi vota confiante e reafirma compromisso com uma Diadema mais próspera

O candidato a prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, compareceu na manhã deste domingo (06/10) à Escola Estadual Professor Roberto Frade Monte para votar no primeiro turno das eleições de 2024.

Durante toda a campanha, Taka enfatizou propostas voltadas ao fortalecimento de áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, buscando responder às principais demandas da população de Diadema.

Após votar, Taka expressou sua confiança na recepção de sua mensagem pela comunidade. “Sinto que nossa campanha tocou as pessoas, despertando nelas o desejo por mudanças reais e positivas na cidade. Acredito que, juntos, vamos construir uma Diadema mais justa e cheia de oportunidades para todos. Hoje, mais do que nunca, tenho fé de que o futuro da nossa cidade será promissor e repleto de esperança,” afirmou o candidato, demonstrando seu compromisso com um futuro melhor para todos os moradores.

Taka se mostrou otimista quanto à oportunidade de promover melhorias significativas no município, reafirmando sua confiança na construção de uma Diadema mais digna e próspera.